Medicul Beatrice Mahler: Singura soluţie şi speranţă de normalitate este administrarea vaccinului împotriva COVID-19. Eu am să mă vaccinez

"Singura soluţie şi speranţă" pentru o viaţă normală este administrarea vaccinului împotriva COVID-19, a declarat vineri, pentru Agerpres, medicul Beatrice Mahler, managerul Institututului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, spital COVID. Beatrice Mahler spune că se va vaccina și este sigură că vaccinul va funcționa.





"Singura soluţie şi speranţă pe care o avem de normalitate este administrarea vaccinului. Este adevărat, acest vaccin a fost creat într-un timp extrem de scurt, dar nu trebuie să uităm că a fost creat printr-o metodă de laborator, printr-o metodă de cercetare care în acest moment nu este nouă, este aplicată în tratamentul patologiei oncologice, tratament care este extrem de eficient dacă vorbim de această categorie de pacienţi şi, mai mult decât atât, vorbim de o modalitate de structură a vaccinului care practic nu aduce în organism agentul patogen. (...) Acest vaccin cu siguranţă va fi eficient, pentru că studiile de până în acest moment indică eficienţă de peste 90%, dar nu trebuie să înţelegem această eficienţă ca pe singurul obiectiv pe care îl avem în acest moment. Mai sunt răspunsuri pe care le aşteptăm, vor veni", a afirmat medicul Beatrice Mahler.



Managerul Institutului Marius Nasta spune că se va vaccina și este sigură că vaccinul va funcționa: "Eu am să mă vaccinez. Sunt sigură că acest vaccin va funcţiona, sunt sigură că acest vaccin îmi va putea oferi libertatea de a trăi o viaţă normală, libertatea ca anul 2021 să fie un an în care nu frica, ci speranţa să fie sentimentul care să predomine fiecare zi a vieţii mele. (...) Dacă ne vaccinăm şi dacă înţelegem că vaccinarea este o soluţie pentru noi românii şi procentul de vaccinare şi dorinţa de a ne vaccina ajunge undeva la 70% din populaţie, probabil că în toamnă vom scăpa de măşti."



Beatrice Mahler nu se aşteaptă la o scădere a numărului de cazuri în luna decembrie şi vorbește despre necesitatea extinderii testării, precum și a metodelor de testare: "Numărul de cazuri o să îl ştim doar dacă se testează. Prin urmare, dacă nu o să avem teste, nu o să avem o realitate a numărului de cazuri. Pot să spun că nu mă aştept la o scădere a numărului de cazuri în Terapie Intensivă, pot să vă spun însă că mă aştept la acelaşi număr ridicat de decese în luna decembrie pe care l-am văzut în primele zile ale lunii decembrie. (...) Trebuie să testăm, să izolăm cazurile la domiciliu şi abia după ce am testat şi izolat cazurile de domiciliu putem să ne aşteptăm la o scădere reală a numărului de cazuri. De aceea consider că testarea trebuie extinsă, metodele de testare trebuie extinse şi trebuie ajustate la situaţia pandemică din România."