​INTERVIU Cât de sigur este să mergi la vot în pandemie? Explicațiile medicului Virgil Musta: Riscul de infectare la vot este mult mai mic decât la cumpărături

​​Votarea nu reprezintă în sine un factor de risc, atâta timp cât suntem atenți și ne luăm niște măsuri de bun simț, precum purtarea corectă a măștii, distanța de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane, dezinfectarea mâinilor sau folosirea mănușilor, afirmă medicul Virgil Musta, coordonatorul spitalului COVID din Timișoara, într-un interviu acordat HotNews.ro. Potrivit acestuia, "riscul de contaminare la vot este mult mai mic, pentru că acolo sunt luate niște măsuri foarte stricte, decât riscul de a te contamina când mergi să faci cumpărăturile la magazin. Pentru că la magazin sunt mai mulți oameni, nimeni nu se dezinfectează înainte și după ce ia produse din magazin."

Medicul Virgil Musta







"Putem merge în siguranță la vot, trebuie doar să ne luăm niște măsuri de bun simț și să fim atenți. Eu consider că este important să mergem la vot, iar dacă lumea se teme să atingă ceva, are varianta mănușilor și are posibilitate să se controleze pe perioada votului, adică până iese și până se dezinfectează pe mâini să nu pună mâna la nas și la gură. Și atunci, riscul este zero. Iar dacă purtăm mască, o purtăm corect și păstrăm cât de cât o distanțare socială, nu ne aglomerăm în încăperea votului, nu există nici riscul de a te contamina pe calea aerului", a explicat medicul Virgil Musta, pentru HotNews.ro.







Pas cu pas - ce reguli trebuie să respectăm în secția de votare pentru a nu risca infectarea cu coronavirus. Măsurile-cheie explicate de medicul Virgil Musta: