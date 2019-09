Medicul Mihaela Cuțui intră în greva foamei în fața Ministerului Sănătății din cauza "încălcărilor grave ale legii de către conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi"

Mihaela Cuțui și-a anunțat intenția de a intra în greva foamei printr-o scrisoare deschisă publicată marți dimineață."Stimați colegi,Datorită încălcărilor grave ale legii de către actuala conducere a Colegiului Medicilor Stomatologi România, datorita modificărilor legislative nestatutare si ilegale cate au dus la restrângerea drepturilor medicilor practicieni in scopul centralizării puterii in mana unui grup de persoane care au confiscat acest Colegiu condus de președinta Ionescu Ecaterina si epuizand toate căile de atac si de informare către autoritățile statului român, vă anunt că incepand cu data de 18.09.2919 (miercuri)intru in greva foamei în fața Ministerului Sănătății pana la rezolvarea revendicărilor.Dr. Mihaela CuțuiAvertizor de integritate publicCătrePrim ministru RomânieiD-na Viorica DăncilăCătre Ministerul SănătățiiSecretariatul general al Ministerului SănătățiiÎn atenția d-nei ministru Sorina PinteaCătre Secretariatul general al Ministerului SănătățiiCătre Colegiile teritoriale ale medicilor stomatologiSubsemnata Dr.Mihaela Cuțui, medic stomatolog cu practică publică în jud Timiș, membră in Adunarea Generală Teritorială a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș,membră in Consiliul Teritorial al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, membră in Comisia legislativă a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș ,in calitate de avertizor de integritate public prin prezenta fac cunoscut faptul că începând cu data de 18.09.2019 voi intra in greva foamei în fața MS si cer ajutorul autorității de stat in rezolvarea revendicărilor conform articolului 510;552;553 din L95/2006 titlul XIII datorita gravelor încălcări ale legii de la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi România!Am făcut cunoscut de-a lungul a peste 1 an si jumătate toate încălcările repetate ale legii precum și modificarea unor regulamente interioare care care incalca legile de referință ( L95/2006 ,Constitutia României) în Colegiului Medicilor Stomatologi din România,modificări care au dus la restrângerea drepturilor medicilor practicieni si la centralizarea conducerii acestui Colegiu in mâinile unui grup de persoane care s-a făcut stăpân pe acest Colegiu.Toate aceste aspecte sub privirea Ministerului Sănătății.Am sesizat fapte grave si am prezentat date concrete cu dovezi.La această oră situația a devenit explozivă. Acest grup constituit in cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România sub conducerea presedintei dr.Ecaterina Ionescu, speculând lipsa de reacție in spiritul legii a Ministerului Sănătății comite abuzuri peste abuzuri încercând prin hărțuire și teroare să intimideze pe cei care am dezvăluit public aceste încălcări ale legii.Reamintesc:-a comis infracțiuni de fals sub semnătură privată comisă prin folosirea funcției pe care o ocupă (cea de președintă a Colegiului Medicilor Stomatologi din România). Toate modificările legislative ( din regulamente, decizii,lege) au un singur scop- centralizarea puterii conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi România în mâinile președintei Ionescu Ecaterina care dorește mandate legislative nelimitate.Detaliez:-a anulat printr-un articol din Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR un articol din lege si anume cel referitor la numărul mandatelor iar acum prin acest regulament electoral si numarul anilor unui mandat. ( fără avizul MS si am raspunsul MS in acest sens)-a anulat provesele-verbale care nu s-au trimis niciodată in teritoriu si a inventat "minutele" in locul acestora.-fară vot in Consiliul Național a schimbat norma de reprezentare adica numărul reprezentanților teritoriali din Adunarea Generală Națională, astfel pregătindu-și terenul pentru o nouă legislatură care se vrea pe viață. (fără avizul MS )-la Adunarea Generală Națională a mințit și a manipulat date despre Colegiul jud.Timiș tocmai ca sa evite să facă public raportul de audit de la Colegiul Național si unde s-au descoperit nereguli mari. Iar acesta este auditul care nu este acelasi lucru cu expertiza financiară contabilă si care ar arata clar ( ne spun sursele) fraudarea banilor medicilor stomatologi practicieni din România. Dar din datele Ministerului Finanțelor Publice reiese ca la Colegiul Medicilor Stomatologi Bucuresti este deficit de peste 3 ani de zile iar Bucureștiul are 6000 de medici. Iar acolo este in mare cam aceeasi echipă de conducere ca si la Colegiul Medicilor Stomatologi România anume:Persoana Ionescu Ecaterina -ajunsă profesor universitar prin fals in 2006 si care are un cumul de peste 8 funcții , dr. Brezoescu-care trimite aceste"minute" si dr. Bucur cunoscut prin presa si in emisiunile lui Turcescu ca si cel care plagiază lucrări de diplomă dar si cel care se lăuda in sedinta de Consiliu Național că a oprit difuzarea materialului de la TVR1 in care se vorbea despre Adi Ammar,medic la care Bucureștiul i-a dat certificat lingvistic pentru limba română dar el nu vorbea o silabă!-Dr.Olteanu Mia in calitate de trezorier nu a trimis niciodată în teritoriu rapoartele financiar-contabile,alta încălcare a legii.-au introdus decizii care încalcă legea (decizia nr.13 si decizia 14)introducând comisii de psihiatrie??? si de evaluare medicală a medicală în scopul "cine nu e cu noi" îl dăm afară din Colegiu?!-au introdus in Regulamentul electoral- Decizia 18/2019 -MO 707/2019-dar care are ca și antet " emitent Ministerul Sănătății" ,fără ca acest regulament electoral sa aibe votul Consiliului Național si in care se spune că:-- doar membrii Adunării Generale Naționale pot candida pentru BEX-ul național sau ca medicii pedepsiți de Comisia de disciplină nu pot candida (art.6),aceasta este discriminare,încălcând astfel si L 95/2006 și Constituția României ( dreptul de a alege și de a fi ales ) in Regulamentul electoral.(fără avizul MS).-chemarea la comisia de disciplină a medicilor care nu sunt de acord cu deciziile ilegale si care nu țin cont de legea 95/2006,titlul XIII , a celor care am dezvăluit public toate aceste încălcări ale legii ( dr. Dan Șutean-Timis,dr. Mirela Gaston, dr. Mihaela Cuțui)incalcându-se drepturile constituționale privind libera exprimare si cenzura( care este interzisă In Constituție).-după ce acum 2 luni a amenintat Biroul Executiv Teritorial cu deferirea către Comisia de disciplină dacă nu se dezic de actiunile mele( de dezvaluire a neregulilor de la nivel național) care acțiuni au fost votate de 3 ori de către Consiliul Teritorial Timiș,Acum,prin abuz,a"fabricat " două dosare cu acuzații ce nu au nici o legatura cu atribuțiile comisiei de disciplină dar au ca și scop intimidarea altor președinți de Colegii care ar putea lua poziție în demascarea falsurilor si ilegalitatilor!-Comisia de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România este lovită de nulitate datorita faptului ca in componența de 9 membrii este dr.Voinescu Doina care a fost secretara Comisiei electorale centrale si care a dat declarație ca nu va candida pentru nici o funcție de conducere sau de control si nici nu există reprezentantul Ministerului Sănătății numit prin decizie si validat de Consiliul Național. Mai mult decât atât nu se respecta nimic din punctul de vedere al procedurii care este încălcată grosolan la ordinul președintei Colegiului Medicilor Stomatologi România, dr. Ionescu Ecaterina.Toate acestea sub semnatura presedintei Ionescu Ecaterina care a comis infracțiuni de fals sub semnătură privată comisă prin folosirea funcției pe care o ocupă.In toate aceste modificari legislative a avut ca si "ajutor" pasivitatea și indolența unor președinți de Colegii teritoriale care pentru a putea beneficia de acea indemnizație lunară, pentru inca un mandat, s-au prostituat intelectual.Fiind pierdută orice șansă de a se remedia lucrurile din interiorul Colegiului Medicilor Stomatologi România, sunt nevoită ca in calitate de avertizor de integritate public sa fac acest demers către Ministerul Sănătății și să solicit de urgență sa se aplice art.552 si art.553 pentru a se readuce toate regulamentele interioare in conformitate cu L95/2006 ,cu Constituția României, cu drepturile omului precum și pedepsirea celor care se fac vinovați de aceste premeditari care s-au soldat cu încălcarea legii.De aceea revendicările imediate care sunt necesare pentru o normalitate democratică sunt:-demisia sau demiterea dr.Ionescu Ecaterina din funcție de președintă din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România deoarece este cadru didactic și nu medic practician de retea,este in incompatibilitate fiind in comisia de medicină dentară din cadrul Ministerului Sănătății ,in comisia de medicină dentară a Ministerului Educației, protector la UMF Carol Davila,sef disciplină la catedra de ortodintie in UMF Carol Davila, vice-presedinta la Colegiul Medicilor Stomatologi Bucuresti si președinta Colegiului Medicilor Stomatologi din România,fiind salariata sistemului de stat.-doar 2 mandate legislative a 4 ani pe funcție- incompatibilitatea unei funcții de conducere în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România cu funcție de conducere în cadrul universității sau sindicat.Biroul Național din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România este format din 4 cadre didactice cu funcții universitare( decani,prorector) plus 1 director general al UNAS si in medic practician trezorier dar aservită grupului datorita favorurilor pe care le obține.--cine nu profesează ca si medic practician de rețea sa fie incompatibil cu o funcție de conducere sau de control în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România din România.-anularea tuturor modificărilor facute ilegal din Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR, retragerea deciziilor 13 si 14 in care s-au introdus comisiile de psihiatrie si de evaluare medicală, retragerea regulamentului electoral-retragerea deciziilor de convocare de la comisia de disciplină făcute împotriva medicilor care si-au exprimat nemulțumirile di retragerea deciziilor care au ca si acuzatii motive care nu fac parte din regulamentul si legea 95/2006 ( înainte de modificările ilegale,nestatutare).-încetarea hărțuirii față de jud. Timiș .-amânarea alegerilor din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România până la rezolvarea acestor cerințe necesare unei stări e normalitate democratice legislative.Cu deosebită considerație,Dr. Mihaela CuțuiAvertizor de integritate public"