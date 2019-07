Sorina Pintea, despre "pacienţii falşi" în spitale: Nu am înţeles controversa; sunt nişte lucruri fireşti, care se întâmplă în toată lumea civilizată

Ministrul a mai spus că nu s-a aşteptat ca majorarea salariilor din sistemul medical să producă efecte imediate în sensul renunţării la anumite plăţi informale sau să aducă imediat medicii înapoi în ţară, dar că a trecut mai bine de un an de la aceste măriri şi datele centralizate din chestionarele de satisfacţie arată faptul că pacienţii sunt în continuare nemulţumiţi, lucru care nu este normal.









Citește pe această temă:

Ministrul a reiterat că ideea unei astfel de măsuri nu îi aparţine, aceasta fiind implementată de ani de zile în Europa şi chiar în România, unde în ciclul I de acreditare a spitalelor există nişte indicatori care măsoară gradul de satisfacţie a pacienţilor, prin utilizarea "pacientului fals" care intră în spital, notează Agerpres."Nu înţeleg de ce se poate simţi cineva terorizat când este corect şi respectă legile. Vorbim despre spitalele publice din România, finanţate din fonduri publice. Vorbim despre majorarea salariilor, care ar trebui să ducă la diminuarea acestui fenomen şi la creşterea satisfacţiei pacientului cu privire la calitatea actului medical, dar din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. (...) Nu ne-am transformat într-o poliţie, în niciun caz. Aceste neajunsuri sunt sesizate conducerilor unităţilor sanitare, care trebuie să ia măsurile care se impun. Deci sunt nişte lucruri fireşti, care se întâmplă în toată lumea civilizată şi vă spun foarte sincer nu am înţeles de ce această controversă pe această temă", a declarat Sorina Pintea la TVR 1.Ea a precizat că i s-a solicitat în calitate de ministru al sănătăţii să rezolve problema plăţilor informale din spitale şi că a cerut sprijinul sindicatelor, care au spus că acest lucru nu este de competenţa lor.Pintea a afirmat că datoria tuturor celor care lucrează în sistemul medical este să pună pacientul pe primul loc şi a subliniat în acest context că în spitale lucrează şi foarte mulţi specialişti devotaţi, care şi-au pus viaţa în slujba pacienţilor, care au înţeles rigorile sistemului public de sănătate şi care nu sunt nemulţumiţi."Cred că feedback-ul pe care l-am primit din partea lor este suficient, adică cu toţii suntem interesaţi ca pacientului să-i fie mai bine şi până la urmă asta facem. De ce să sufere aceşti oameni pentru că sunt nişte uscături care aruncă o pată asupra întregului sistem? (...) Condiţionarea actului medical nu este normală şi este o infracţiune, dar recunoştinţa pe care unii pacienţi doresc să o arate unor medici este un lucru firesc, care se întâmplă în toată lumea civilizată şi nu condamn astfel de gesturi. Şi eu am făcut acest lucru, am mulţumit, dar condiţionarea actului medical nu este permisă. Nici condiţionarea indirectă, adică mă comport urât, nu fac ceva, aşteptând, pentru că pacientul asta ştie. Pe de altă parte, pacientul trebuie să ştie că salariile în sănătate au ajuns la un nivel decent, deci nu mai este nevoie să completeze veniturile personalului medical", a susţinut Pintea.