DOCUMENT EXCLUSIV Alexandru Arșinel a făcut transplant de rinichi în aceeași zi în care s-a înscris pe lista de așteptare

"Agenția Națională de Transplant nu a avut niciun control asupra activității de transplant ani de zile. A fost o înregistrare care a apărut în spațiul public, dată de către jurnalistul Andrei Ciurcanu de la Rise Project, în care se aude vocea fostului șef al Agenției de Transplant, Radu Deac, care vorbește cu cineva despre mafia profesorilor: cuvintele din gura șefului Agenției, care spune că transplantul este controlat - atenție, din gura lui iese, nu din gura mea - spune că transplantul este controlat de mafia profesorilor. DIICOT nu știu să fi arestat pe cineva, nu știu să fi făcut ceva concret. Se știe foarte bine cine sunt acești profesori. Unul dintre ei s-a simțit jignit, m-a dat în judecată pentru că am spus că este parte din această mafie. Eu m-am dus pentru prima dată la DIICOT în 2009-2010, apoi am mai fost în 2013 cu cazul Arșinel", a afirmat Emanuel Ungureanu, în studioul HotNews.ro.



"În 2013, când conduceam Asociația pentru Solidaritate și Empatie "Delia Grădinaru", de care mă ocup și acum, și am făcut plângere penală împotriva Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj și împotriva lui Mihai Lucan și a Agenției de Transplant, nu știam că Arșinel nu a stat pe lista de așteptare nici măcar o singură zi. El a primit codul CUIANT în aceeași zi. În mod flagrant s-a încălcat legea pentru ca un VIP, pentru ca o persoană care putea să aducă publicitate profesorului Lucan, să primească un rinichi peste rând", a adăugat Emanuel Ungureanu.











Codul CUIANT înseamnă codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant.