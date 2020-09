De ce atipesc parlamentariii?

​Recomandare de lectura

„Cartea lui Cristian Preda e un ghid oportun pentru cei care vor sa desluseasca lumea politica in care traiesc. La vot si nu numai. De ce atipesc parlamentarii? e in acelasi timp o carte utila pentru risipirea confuziilor si pentru priceperea catorva lucruri despre care avem pareri inflamate, uneori cu accente isteroide: mecanismele de producere a compromisului politic, logica alternantei la guvernare, importanta votului, coabitarea politica, mizele cooperarii, igiena politica, importanta statului de drept vazut ca domnie a legii. Ar fi utopic sa crezi ca o asemenea carte va produce o mutatie. In schimb, e de sperat si de asteptat ca ea sa deschida niste ochi si sa destupe niste minti. Are toate argumentele s-o faca.“ — RADU PARASCHIVESCU

„Poate fi ceva mai instructiv si placut decat sa citesti, scrisa cu simplitate, inteligenta si har, povestea propriei tale vieti? Se implinesc anul acesta trei decenii de la primele alegeri tinute dupa caderea comunismului. Ce s-a intamplat cu noi in acesti 30 de ani? – iata intrebarea la care raspunde unul dintre cei mai versati politologi romani si, deopotriva, unul dintre cei care au cunoscut scena politica a acestor ani dinauntrul ei. Eseul lui Cristian Preda vine in intampinarea oricui vrea sa priceapa, dincolo de suprafata cotidianului, lumea in care a trait. Suntem raspunzatori de soarta noastra dupa cum suntem echipati sau nu sa intelegem locul in care ne-am nascut.“ — GABRIEL LIICEANU

Cristian Preda este profesor de stiinte politice la Universitatea din Bucuresti. A publicat mai multe volume despre evolutia gandirii politice romanesti, istoria liberalismului, sisteme electorale si politica postcomunista. A tradus, de asemenea, in romana autori precum Benjamin Constant, François Guizot, Alexis de Tocqueville, Raymond Aron sau Pierre Manent. La Editura Humanitas a coordonat colectia „Polis“ si a publicat Mic dictionar de gandire politica liberala, in 2004.