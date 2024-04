RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 16 Aprilie 2024, 13:42

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rușii au reușit să distrugă centrala termică Trypilska deoarece Ucraina a rămas complet fără rachete interceptoare pentru a o proteja, pe fondul lipsei de ajutor din partea aliaților, scrie Kyiv Post.

Termocentrala Trypilska a fost distrusă complet de loviturile rusești Foto: Captura X

„De ce? Pentru că nu mai existau rachete. Am rămas fără toate rachetele care protejau Trypilska", a declarat Zelenski într-o intervenție la PBS difuzată marți de postul public american de televiziune.

„Unsprezece rachete au fost lansate spre centrala [termoelectrică] Trypilska, de care depinde alimentarea cu energie electrică a regiunii Kiev. Am reușit să le interceptăm pe primele șapte, dar celelalte patru au lovit Trypilska. De ce? Pentru că mai aveam zero rachete rămase. Am epuizat toate rachetele care apărau Trypilska", a adăugat președintele ucrainean.

Trypilska, o mare termocentrală din regiunea Kiev a fost distrusă total în timpul atacului aerian masiv desfășurat de ruși în noaptea de miercuri spre joi a săptămânii trecute.

Centrala Trypilska a companiei de stat ucrainene Centrenergo a fost distrusă de loviturile rusești și incendiul provocat de acestea. Cu o capacitate teoretică de 1800 MW, centrala era cea mai mare din regiunea Kiev și mai furniza energie electrică și în regiunile Jîtomîr și Cerkasî, potrivit site-ului Centrenergo.

Imagini apărute pe rețelele de socializare arată un masiv incendiu la această centrală.

Rusia a desfășurat în noapea de 10 spre 11 aprilie un atac masiv cu 82 drone și rachete, iar Zelenski a spus că „teroriștii ruși au vizat din nou infrastructura esențială”.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, au fost doborâte 39 dintre cele 40 de drone explozive Shahed lansate de ruși, dar doar 18 din cele 42 de rachete de diferite tipuri cu care a fost atacată infrastructura ucraineană.

De mai multe săptămâni, Rusia bombardează infrastructura energetică a Ucrainei, în special în zona Harkov, provocând ample întreruperi de energie electrică, amintește AFP.

Distrugerea centralei Trypilska este o nouă pierdere importantă pentru sistemul energetic ucrainean. La 22 martie 2024, centrala electrică de la Zmiyivska din regiunea Harkov a fost complet distrusă, iar la 25 iulie 2022, trupele rusești au ocupat centrala electrică de la Vuhlehirska din regiunea Donețk, potrivit Interfax-Ucraina.