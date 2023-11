Alianţa Nord-Atlantică şi-a avertizat ţările membre că prea multe formalităţi birocratice îngreunează deplasarea trupelor în Europa, problemele de logistică, un capitol cheie în războaiele moderne, urmând să ducă întârzieri importante în cazul în care ar izbucni un conflict cu Rusia, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Rob Bauer (in uniforma de amiral) la o reuniune NATO Foto: Bernat Armangue / AP - The Associated Press / Profimedia Images