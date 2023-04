EXCLUSIV Joi, 13 Aprilie 2023, 08:01

Oxana Mihailova • HotNews.ro

​Corespondenta HotNews.ro, aflată în spatele unui pseudonim de bărbat, a intrat în legătură pe Telegram cu reprezentanții Wagner care se ocupă de recrutări și a pretins să vrea să se angajeze în gruparea rusă de mercenari.

Soldați Wagner în Bahmut Foto: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Grupul Wagner, aflat acum în prima linie de luptelor din Bahmut, este în plină campanie de recrutare. Mesajele companiei de mercenari care îndeamnă la angajare sunt promovate agresiv, atât pe panourile din orașele ruse, cât și pe rețelele sociale.

Am vrut să știu cum decurge acest proces de recrutare și ce informații primesc bărbații înainte să fie trimiși pe front în uniformele grupului Wagner.

Pentru acest lucru am creat pe Telegram o identitate de bărbat, un personaj fictiv, și am intrat în contact cu reprezentanții companiei.

Astfel, am aflat că salariul primit va fi de 240 mii de ruble pe lună, echivalentul a 2685 de euro. Pe lângă acești bani, recrutul se poate aștepta și la bonusuri pentru „îndeplinirea cu succes a sarcinilor”. Reprezentanții Wagner mi-au mai spus că există compensații și în caz de deces, dar că suma va fi comunicată la interviul de angajare. Am mai aflat că nu pot fi angajați în Wagner cetățeni ai țărilor UE, NATO și Ucrainei.

Compania fondată de Evgheni Prigojin este în aceste zile acuzată de atrocități pe câmpul de luptă, după ce imagini în care mercenari Wagner ar decapita soldați ucraineni au circulat pe internet.

Primul pas: personajul fictiv intră în legătură cu reprezentanții Wagner

Discuție cu reprezentanții Wagner pe Telegram. FOTO: Screenshot via Telegram

Pentru a fi credibilă în demersul jurnalistic, am creat un personaj fictiv, un bărbat de 24 de ani din localitatea rusească Voronej (aflată cam la 250 km de granița ucraineană).

Tânărul nu are un loc de muncă și nici studiile finalizate, dar a urmat cursurile militare la Universitatea Tehnică din localitate.

De asemenea, pentru a nu ridica suspiciuni, am scris mesajele în limba rusă cu greșeli gramaticale intenționate, cuvinte cu litere lipsă și așa mai departe. Am vrut să dau impresia că, deocamdată, nu am luat încă decizia de a mă angaja în Wagner, pentru că mai am nevoie de răspunsuri la întrebări.

Primul pas a fost să scriu un mesaj, de pe un cont de Telegram, pe un număr indicat în anunțul de angajare al companiei Wagner.

„Bună ziua. Numele meu este Oleg, 24 de ani. Mai am întrebări (n.r.- despre angajarea în Wagner). Nu am familie, nu am reușit să termin studiile la Universitatea Tehnică din Voronezh, am învățat la facultate de construcții, în prezent nu lucrez. Vreau să-mi găsesc un loc de muncă în Wagner.

Unde mă veți trimiteți și când?

Ce fel de echipament și arme voi avea?

Cât pot câștiga lunar și cât timp voi fi pe front?

Dacă nu mă întorc, cât va primi mama?”

Primul răspuns primit a fost unul preînregistrat, cu informații generale. Apoi a urmat și un mesaj vocal al unui reprezentant Wagner care s-a prezentat „Pavel”.

„Bună ziua! Mă numesc Pavel, numărul personal este 0020. Studiați atent instrucțiunile, dacă corespundeți tuturor cerințelor, strângeți toate documentele și veniți la noi la angajare. Indicați prenumele, vârsta și numărul de telefon. Dacă aveți întrebări, adresați-le”, mi-a spus Pavel.

Discuție cu reprezentanții Wagner. Screenshot via Telegram

Ulterior, am scris un mesaj pe numărul specificat în mesaj. Bărbatul care a răspuns la acest al doilea număr de telefon s-a prezentat tot „Pavel”, numai că avea un număr personal diferit de primul. I-am adresat aceleași întrebări, pentru a afla mai multe detalii despre condițiile oferite celor care vor merge pe front în cadrul unităților Wagner.

„Bună ziua. Compania militară privată Wagner. Mă numesc Pavel. Numărul personal 40. Studiați toate instrucțiunile, dacă corespundeți criteriilor, veniți la noi pentru angajare.

De asemenea, trebuie să știți că veți primi armă, uniformă specială și tot echipamentul necesar.

Salariul lunar este de la 240 de mii de ruble (n.r.- 2685 de euro). Doamne ferește, în caz de moarte, plătim și compensații. Când o să ajungeți (n.r- la unitatea unde urma să aibă loc recrutarea), o să primiți toate informațiile. (n.r.- Compensațiile în caz de moarte) reprezintă o informația confidențială a companiei și nu pot să vă spun acum”, a explicat cel care s-a recomandat „Pavel”.

Am mai remarcat faptul că, în timpul convorbirii cu reprezentantul Wagner, pe fundal se auzeau discuții între mai multe persoane, semn că „Pavel” se afla într-un birou.

Am încercat să obțin mai multe informații de la reprezentantul companiei de mercenari. L-am întrebat, de pildă, cât de des va trebui să trag cu arma în oameni și dacă dușmanii de pe front sunt chiar „fasciști”. La aceste întrebări nu am primit răspunsuri.

În schimb, când am cerut detalii despre sarcinile care mi se vor încredința am primit un răspuns evaziv de la un alt bărbat (mesajul vocal a venit de la o voce diferită).

„Sarcinile sunt diferite, la angajare, când veniți, veți afla totul”.

Am mai întrebat dacă mă voi afla în același loc cu persoane condamnate (n.r.- Wagner a recrutat și numeroși deținuți din închisoare, unii cu crime grave). Am primit asigurări că aceste persoane luptă separat de restul soldaților.

Care sunt „condițiile generale” pentru înrolarea în Wagner

Campanie de recrutare a Wagner pe străzile Moscovei. FOTO: Vlad Karkov / Zuma Press / Profimedia

În mesajul scris pe care l-am primit de la Wagner era precizat că printre cerinţele generale se numără pașaportul oricărei țări, cu excepția UE, NATO și Ucraina, sau orice document care confirmă identitatea (chiar o copie de xerox).

„Dacă nu ai mijloace să ajungi la noi, avem și centre de recrutare unde te vor intervieva, iar cei de acolo vor vedea care este starea ta fizică și îți vor cumpăra un bilet la baza noastră. Trebuie să ai între 22 și 55 de ani, iar cei care au peste 55 de ani vor fi examinați în mod individual”, scria în mesajul companiei militare private.

Mai departe, după susținerea interviului, candidatul urma să primească îmbrăcăminte și echipament de sezon. Ulterior, trebuie să urmeze pregătirea militară, care durează între două și trei săptămâni. Am mai fost informată și că masa, cazarea și uniformele sunt oferite din „contul companiei”.

Totuşi, candidaţii trebuie să aducă cu ei obiecte de igienă personală, iar biletele de transport trebuie păstrate, deoarece călătoria era compensată (doar în cazul în care recrutul era angajat).

O altă cerință era aceea ca recrutul să aducă o copie după buletinul unei persoane de încredere, care ar fi putut încasa salariul în lipsa titularului. Mai multe informații trebuie să primesc la fața locului: „Vă așteptăm să comunicaţi data sosirii”, mai scria în mesaj.

„Dacă sunteți gata - scrieți pe acest chat: Prenume (fără nume de familie); Vârstă, Număr de contact.

Așa că putem lăsa postul vacant pentru tine. Încercați să scrieți întrebări după numerele de telefon enumerate mai jos, pe WhatsApp sau Telegram”.

ADRESA: Regiunea Krasnodar, ferma Molkino. Din Krasnodar aproximativ 40 km. La Molkino, la punctul de control (intrarea centrală la poligon), întrebați personalul militar „Cum să ajungeți la compania Wagner”.

Mercenarii Wagner, acuzați de atrocități în Ucraina

Compania Wagner este cel mai mare și important grup de mercenari din Rusia. Luptătorii acesteia sunt dislocați în Bahmut, un punct strategic al războiului din Ucraina.

La sfârșitul lunii ianuarie, Olga Romanova, șefa organizației „Russia Behind Bars”, care apără condamnații ruși, a declarat că doar 10 mii din cei aproape 50 de mii de mercenari recrutați în Wagner au rămas în serviciu, sugerând astfel că restul au dezertat, au fost uciși sau răniți. SUA au desemnat Grupul Wagner drept „organizație criminală transnațională semnificativă”.

În ultimele zile, organizația înființată de Evgheni Prigojin este în centrul unui alt scandal, după ce mai multe imagini în care mercenari Wagner ar fi decapitat soldați ucraineni în viață au început să circule pe rețelele sociale.

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat la aceste atrocități: „E un lucru pe care nimeni din lume nu îl poate ignora: cât de ușor ucid aceste bestii”.