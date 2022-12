RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 26 Decembrie 2022, 22:29

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat luni că guvernul său urmărește să organizeze un summit pentru pace până la sfârșitul lunii februarie, de preferință la ONU, cu secretarul general António Guterres ca posibil mediator, în jurul împlinirii unui an de când Rusia a invadat Ucraina, relatează Associated Press. Dar ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat pentru Associated Press că Rusia ar putea fi invitată la un astfel de summit doar dacă țara se confruntă mai întâi cu un tribunal pentru crime de război.

​Dmitro Kuleba Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

Kuleba a mai spus că este „absolut mulțumit” de rezultatele vizitei președintelui Volodimir Zelenski în SUA săptămâna trecută și a dezvăluit că guvernul american a făcut un plan special pentru a pregăti bateria de rachete Patriot să fie operațională în țară în mai puțin de șase luni. De obicei, antrenamentul durează până la un an.

Ministrul ucrainean a spus în timpul interviului că Ucraina va face tot posibilul pentru a câștiga războiul în 2023, adăugând că diplomația joacă întotdeauna un rol important.

„Orice război se termină într-un mod diplomatic”, a spus el. „Fiecare război se încheie ca urmare a acțiunilor întreprinse pe câmpul de luptă și la masa negocierilor.”

Kuleba a spus că guvernul ucrainean ar dori să aibă un summit pentru pace până la sfârșitul lunii februarie.

Condițiile impuse de Ucraina pentru ca Rusia să participe la summitul pentru pace

„ONU ar putea fi cel mai bun loc pentru organizarea acestui summit, pentru că nu este vorba despre a face o favoare unei anumite țări”, a spus el.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina intenționează să inițieze un summit pentru a implementa formula de pace ucraineană în 2023.

La summitul Grupului celor 20 de la Bali din noiembrie, Zelenski a prezentat un plan de pace în 10 puncte care include restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, retragerea trupelor ruse, eliberarea tuturor prizonierilor, un tribunal pentru judecarea celor responsabili de agresiune și garanții de securitate pentru Ucraina.

Întrebat dacă vor invita Rusia la summit, Kuleba a spus că Moscova va trebui mai întâi să fie urmărită penal pentru crime de război la o instanță internațională.

„Ei pot fi invitați la acest pas doar în acest fel”, a spus Kuleba.

Despre rolul lui Guterres, Kuleba a spus: „El s-a dovedit a fi un mediator eficient și un negociator eficient și, cel mai important, ca un om cu principii și integritate. Așa că am saluta participarea lui activă.”

Cum a comentat Kuleba „oferta” de pace a lui Putin

Ministrul de externe a minimizat din nou comentariile autorităților ruse că sunt pregătite pentru discuții.

„Ei spun în mod regulat că sunt pregătiți pentru negocieri, ceea ce nu este adevărat, pentru că tot ceea ce fac pe câmpul de luptă demonstrează contrariul”, a spus el.

În comentariile difuzate duminică la televiziunea de stat rusă, Putin a susținut că țara sa este pregătită pentru discuții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar a sugerat că ucrainenii sunt cei care refuză să facă acest pas. În ciuda comentariilor lui Putin, forțele Moscovei au continuat să atace Ucraina - un semn că pacea nu este iminentă.

În cadrul aceluiași interviu el a dat însă asigurări că armata rusă va distruge sistemul de apărare aeriană Patriot pe care Statele Unite au anunțat că-l vor furniza Ucrainei.

„Desigur, îl vom distruge, (sigur) 100%!”, a spus el, adăugând că Occidentul încearcă să „divizeze” Rusia istorică, justificând invazia în Ucraina prin faptul că a vrut „unirea poporului rus”.

Președintele american Joe Biden a anunțat oficial joia trecută că SUA vor furniza Ucrainei o baterie antiaeriană Patriot ca parte a ultimului pachet de asistență militară pregătit la Washington pentru forțele armate ale Kievului.