Duminică, 25 Decembrie 2022, 12:40

Clarice Dinu • HotNews.ro

Vladimir Putin se declară „sigur 100%” că armata rusă va distruge sistemul de apărare aeriană Patriot pe care Statele Unite au anunțat că-l vor furniza Ucrainei. Într-un interviu la televiziunea publică rusă, din care a fost difuzat un fragment, liderul de la Kremlin a reluat atacurile la adresa Occidentului și a susținut că scopul Moscovei în Ucraina a fost „să unească poporul rus”.

Vladimir Putin Foto: Adrien Fillon / Zuma Press / Profimedia Images

După avertismentele privind sistemul Patriot care urmează să ajungă în Ucraina, Kremlinul îl vede deja distrus de armata rusă, deși această suferă pierderi grele în război.

„Desigur, îl vom distruge, (sigur) 100%!”, a spus Putin, în intereviul citat de AFP.

El a afirmat că Occidentul încearcă să „divizeze” Rusia istorică, justificând invazia în Ucraina prin faptul că a vrut „unirea poporului rus”.

„Totul se bazează pe politica adversarilor noștri geopolitici, care urmăresc să divizeze Rusia, Rusia istorică”, a spus Putin, adăugând că „obiectivul” Moscovei a fost „cu totul altul: de a uni poporul rus”.

„Cred că acţionăm în direcţia cea bună, ne apărăm interesele naţionale, interesele cetăţenilor noştri, ale poporului nostru. Şi nu avem altă variantă decât să ne protejăm cetăţenii”, a mai spus el.

Putin a mai afirmat că Rusia este gata să negocieze cu toate părţile implicate în conflictul din Ucraina.

„Suntem gata să negociem cu toţi cei implicaţi în vederea unor soluţii acceptabile, dar asta depinde de ei - nu noi suntem aceia care refuză să negocieze, ei sunt”, a spue el.

Ce este sistemul de apărare antiaeriană Patriot

SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de apărare antiaeriană cel mai sofisticat, Patriot.

Patriot, acronimul de la Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target (radar de urmărire cu fascicule fazate pentru interceptarea ţintelor), este un sistem de apărare antirachetă sol-aer construit de Raytheon Technologies Corp. şi considerat unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din arsenalul american.

Sistemul a fost folosit pentru prima dată în luptă în timpul Războiului din Golf din 1991, cu baterii care au protejat Arabia Saudită, Kuweit şi Israel, iar mai târziu a fost folosit în timpul invaziei americane în Irak în 2003.

Este un sistem mobil care include, de obicei, un radar puternic, o staţie de control, un generator de energie, staţii de lansare şi alte vehicule de sprijin.

Sistemul are capacităţi diferite în funcţie de tipul de interceptor utilizat.

Interceptorul PAC-2 foloseşte un focos cu fragmentare prin explozie, în timp ce racheta PAC-3, mai nouă, foloseşte tehnologia "hit-to-kill" mai avansată.

Radarul sistemului are o rază de acţiune de peste 150 km, a declarat Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2015.

Cât costă sistemul Patriot

O singură baterie Patriot recent produsă costă peste 1 miliard de dolari, cu 400 de milioane de dolari pentru sistem şi 690 de milioane de dolari pentru rachetele dintr-o baterie, potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies.

Cât de mult este utilizat sistemul

Raytheon a construit peste 240 de sisteme Patriot, care sunt utilizate în prezent de 18 ţări, inclusiv de Statele Unite. Sistemul a fost foarte solicitat în Orientul Mijlociu din cauza ameninţării pe care o reprezintă Iranul pentru regiune.

Potrivit Raytheon, sistemul a interceptat mai mult de 150 de rachete balistice în luptă începând din 2015.