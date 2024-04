POLITIC Duminică, 28 Aprilie 2024, 14:21

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a depus duminică oficial candidatura la Biroul Electoral Centra. Cu această ocazie, într-o declarație de presă alături de liderii PSD, ea a criticat modul în care a administrat orașul Nicușor Dan și a transmis că, dacă Cristian Popescu Piedone vrea să colaboreze cu ea și nu să o contracandideze, „are telefonul deschis”.

Gabriela Firea, la lansarea candidaturii Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Vom reporni toate șantiere, și publice și private. Vom avea grijă ca toți cei care construiesc în București să aibă grijă de oameni, să nu construiască doar blocuri ci și grădinițe, creșe, afterschool, spații verzi, locuri de joacă pentru copii și, de asemenea, intrări și ieșiri de siguranță pentru situații de urgență”, a transmis Gabriela Firea.

„În acești ani, norocul a fost doar pentru două sectoare care au avut primari destoinici, Robert Negoiță la Sectorul 3 și Daniel Bălută la Sectorul 4, care au făcut diferența și tot mai mulți bucureșteni vor să se mute în aceste sectoare pentru că ce se întâmplă în celelalte nu e normal, nu este demn de o capitală europeană. Vorbim de intersecții semaforizate și smartcity, dar avem șobolani, gropi, există mizerie și gunoaie. Evul mediu ca să caracterizez doar într-o singura sintagmă”, a continuat ea.

Întrebată despre o retragere din cursă a lui Cristian Popescu Piedone, ea a subliniat că „are telefonul deschis” dacă vrea să discute, dar se ocupă de campanie și de întâlnirile cu cetățeni în această perioadă. „Dacă mai este cale de întoarcere doar domnia sa poate să declare”, a precizat Gabriela Firea.

Ea a refuzat să comenteze declarația lui Cristian Popescu Piedone care a afirmat că Firea „a fost aruncată la gunoi și apoi reciclată” de către liderii PSD. „Domnul primar Cristian Popescu Piedone are o soție, are o fiică, are colege. Cu siguranță le prețuiește. Nu aș vrea să răspund cu aceeași monedă”, a replicat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, pe locul 2 în sondaje

Nicușor Dan ar câștiga alegerile pentru Primăria Generală cu 31% din voturi, în timp ce Gabriela Firea, candidata PSD proaspăt intrată în cursă, s-ar clasa pe locul secund cu 24 de procente, urmată de Cristian Popescu Piedone (PUSL), cu 20%, potrivit unui sondaj Avangarde, la comanda PSD, primul după retragerea medicului Cătălin Cîrstoiu și decizia coaliției de a merge pe candidaturi separate.

Sondajul a fost realizat de Avangarde la comanda PSD în perioada 24 - 27 aprilie, pe un eşantion de 1.150 de persoane. Datele au fost culese pe teren. Eroarea maximă admisă a datelor este de +/-2,9% la un grad de încredere de 95%.