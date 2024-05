INTERNATIONAL Duminică, 12 Mai 2024, 10:16

Nu există un loc cu adevărat sigur pe Pământ. Doar locuri poate puțin mai sigure decât altele. Și nu pentru toată lumea, ci mai degrabă pentru cei puternici și bogați, scriu grecii de la Naftemporiki.

Vladimir Putin și valiza nucleară „Cheget” Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Deși primul sau al doilea război mondial dispar din memoria oamenilor, ele nu sunt atât de departe în trecut încât să uităm complet de amploarea distrugerilor pe care le-au provocat. Odată cu izbucnirea tot mai multor conflicte în aproape fiecare colț al globului, teama de o escaladare a acestor conflicte continuă să crească.

Avem un război în plină desfășurare în Europa, un altul în Orientul Mijlociu și, cu China privind lung spre Taiwan, oamenii s-ar putea întreba unde ar fi în siguranță dacă conflictele continuă să se întețească.

Un al treilea război mondial ar fi probabil cel mai periculos conflict armat pe care l-a văzut vreodată lumea. Cu nouă state care dețin arme nucleare – SUA, Marea Britanie, Rusia, Franța, China, Israel, India, Pakistan și Coreea de Nord – națiunile lumii nu au fost niciodată mai bine echipate pentru conflicte.

Conform simulărilor pe computer efectuate de Dr. Becky Alexis-Martin de la Universitatea din Southampton și Dr. Thom Davies de la Universitatea din Warwick, cele mai bune „refugii” de pe planetă sunt următoarele:

Antarctica

Oamenii de știință au descoperit că acest continent este oarecum protejat prin câteva caracteristici: locația sa îndepărtată, interzicerea armelor nucleare și simplul fapt că nu ar exista niciun motiv convingător pentru țările beligerante pentru a-l distruge.

Asta nu înseamnă că nu ar fi afectat. Cercetările Asociației Americane pentru Avansarea Științei au descoperit că printre efectele de durată ale războiului nuclear s-ar număra schimbările climatice pe scară largă, inclusiv încălzirea polilor, care ar aduce schimbări semnificative în Antarctica.

ARGENTINA

În 2022, Universitatea Rutgers a lansat un studiu care a examinat consecințele războiului nuclear considerându-l inevitabil în cazul unui al treilea război mondial. În special, s-au concentrat pe problema aprovizionării cu alimente după conflict, explozie și iarna nucleară.

Detonarea armelor nucleare, chiar și la o scară relativ mică, ar duce la decimarea producției mondiale de alimente și aici intervine Argentina. Într-un interviu acordat Science Friday, liderul studiului, Dr. Alan Robock a estimat că cheia supraviețuirii ar fi nu doar să fii acolo unde nu există arme nucleare, ci să fii într-un loc care ar putea fi întreținut ulterior.

Iar Argentina poate avea ceea ce este necesar pentru a supraviețui. Când a menționat Argentina ca una dintre posibilele țări candidate, el a explicat: „Prezumăm că comerțul se va opri. Așa că unele țări, mari exportatori care nu au mulți locuitori, ar avea suficientă hrană, precum Argentina sau Australia”.

Inovatorul în tehnologie și antreprenorul Martin Varsavsky este de acord, atât de mult încât el și alți șase au cumpărat o fermă în Argentina pentru a se asigura că sunt pregătiți pentru o astfel de eventualitate.

Așa cum a spus într-o postare pe X (fostul Twitter) că Argentina era refugiul perfect: pe lângă invocarea autosuficienței agricole, el a subliniat și politicile non-intervenționiste, distanța față de focarele de conflict și faptul că este puțin probabil să fie o țintă majoră.

AUSTRALIA

Locația Australiei o pune pe cealaltă parte a planetei de unde ar putea fi desfășurate arme nucleare , oferindu-i un fel de protecție.

Într-un studiu publicat în Discrete Dynamics in Nature and Society în 2022, Australia a fost citată drept unul dintre cele mai bune locuri pentru a fi în cazul unui război nuclear. De ce? Pe lângă capacitățile sale de producție alimentară, a câștigat puncte pentru suficiența în producerea, utilizarea și surplusul de energie solidă, infrastructura fiabilă, guvernele locale capabile să organizeze răspuns la dezastre naturale precum incendii și inundații, prezența partenerilor comerciali din apropiere, asistență medicală durabilă și o armată capabilă.

ISLANDA

Deși este probabil să fie afectat de arme nucleare, are câteva avantaje care îl fac un refugiu sigur – începând cu faptul că, deși nu suportă povara finanțării și hrănirii unei armate permanente, are facilități de apărare de coastă și aeriană. Chiar dacă a fost o țintă, probabilitatea unei lovituri este mică.

Este una dintre puținele țări considerate ca spațiu potențial sigur într-un studiu din 2022 publicat în Discrete Dynamics in Nature and Society, care a constatat că locația Islandei îi oferă un avantaj unic . Modelele climatice arată că națiunea insulară ar suferi efectele iernii nucleare , dar acestea ar fi mult mai puțin severe decât cele care ar devasta alte țări din emisfera nordică.

De asemenea , se bazează pe hidroenergie, folosește din ce în ce mai mult combustibil pe bază de hidrogen și, întrucât nu depinde în mare măsură de importuri, colapsul rețelelor comerciale globale nu s-ar simți la fel de puternic.

În 2019, Reykjavik Grapevine a analizat cât de bine pregătită era Islanda să facă față amenințărilor nucleare și a constatat că există stocuri mari de tablete de iod , care salvează vieți în cazul unei explozii nucleare. Luarea de iod împiedică tiroida să absoarbă iodul radioactiv-131.

Speciile native de alge sunt o sursă naturală neprețuită a acestui element salvator.

Noua Zeelandă

Un studiu din 2022 publicat în Discrete Dynamics in Nature and Society a constatat că există multe asemănări între Noua Zeelandă și Australia în ceea ce privește capacitatea de a supraviețui celui de-al treilea război mondial și un incident nuclear masiv.

La fel ca Australia, Noua Zeelandă a fost considerată capabilă să producă suficientă hrană pentru a-și susține populația, mai ales că exporturile de lactate au fost oprite și kivrate pe piața internă. De asemenea, s-a constatat că își produce inependent 76% din energie

Autorii studiului au subliniat însă dificultățile pe care le-ar aduce întreruperea rețelelor comerciale, spunând că dificultățile de mutare a produselor între insulele sale ar provoca probabil o presiune uriașă asupra resurselor energetice.

Autorii studiului scriu: „ Această situație poate necesita menținerea strictă a legii și ordinii, mai ales dacă trebuie raționale combustibilul, îngrijirea sănătății sau chiar alimentele. Cu alte cuvinte, el poate supraviețui, dar într-un fel de „Mad Max”. Poate o țară întreagă să lucreze împreună pentru a supraviețui confortabil după un război mondial? Doar timpul poate spune.

ELVEŢIA

În timp ce multe dintre cele mai sigure locuri din lume se bazează pe a fi complet departe de locul în care ar izbucni al treilea război mondial , Elveția se află chiar în mijlocul unui potențial conflict major.

Cu toate acestea, are câteva avantaje importante și asta începe cu politica de neutralitate de lungă durată. Politica de neutralitate a Elveției este una dintre cele mai vechi din lume și a durat până la primele două războaie mondial.

Dar au și altceva: o serie uriașă de adăposturi nucleare cu suficient spațiu pentru fiecare persoană... și multe altele. Începând cu 2022, Elveția are o populație de 8,6 milioane și buncăre pentru aproape 9 milioane de oameni. Și sunt peste tot: adăposturile au fost construite în mare parte în timpul Războiului Rece, în și sub clădiri și folosite ca spații de depozitare pentru orice.

Sunt echipate cu tot ce ar avea nevoie pentru a supraviețui, iar Nicola Squillaci – șeful departamentului de protecție civilă și afaceri militare din Geneva – a explicat: „Este ca o capsulă, cu orificii de aerisire la ieșirile de urgență și iesiri principale. Dacă clădirea s-ar prăbuși, adăpostul ar rămâne intact”.

Ele au fost construite odată cu prevalența expresiei „Neutralitatea nu este o garanție împotriva radioactivității”, iar populația Elveției a fost, de asemenea, pregătită să știe exact ce trebuie să facă în cazul în care va avea loc cu adevărat cel de-al treilea război mondial.

INDONEZIA ȘI FILIPINELE

În 2022, Carnegie Endowment for International Peace a analizat în profunzime Indonezia, interesați de poziția lor față de conflictul dintre Rusia și Ucraina și au arătat clar că rămân neutri.

Președintele Joko Widodo a spus: „Nu trebuie să împărțim lumea în părți. Nu trebuie să permitem lumii să cadă într-un alt război rece”. Raportul a analizat și unul dintre factorii care stau la baza acestei atitudini: rolul primordial de a asigura propria stabilitate.

Acestea depind de importurile atât din Rusia, cât și din Ucraina, dar potrivit unui studiu din revista Discrete Dynamics in Nature and Society, tocmai această atitudine i-a adus pe lista potențialului refugii sigure în timpul celui de-al treilea război mondial.

Deși s-a prezis că Indonezia s-ar putea lupta cu aprovizionarea cu alimente, menținerea relațiilor de prietenie și a comerțului cu Australia ar putea – teoretic – să contribuie la atenuarea acestor probleme. Între timp, neutralitatea Indoneziei înseamnă că este puțin probabil să fie o țintă.

Adăugați capacitatea lor de a genera mult mai multă energie decât consumă, dar și posibilitatea ca locația lor geografică să îi protejeze de cea mai urâtă iarnă nucleară,

Indonezia și Filipine au altceva în favoarea lor: guverne locale puternice și populații locale mici, strâns unite. În timp ce unele probleme - cum ar fi activitatea vulcanică și infrastructura mai puțin decât ideală - ar putea face să nu fie un paradis pe pământ, dar va fi probabil o zonă destul de sigură.

Națiunile insulare ale Pacificului

Când dr. Becky Alexis-Martin de la Universitatea din Southampton și Dr. Thom Davies de la Universitatea din Warwick a decis să folosească modele computerizate pentru a simula anihilarea nucleară în masă care ar urma odată cu al treilea război mondial, ei au descoperit că fiind cât mai departe posibil de focarele de coliziuni și explozii nucleare, aceste națiuni ar fi sigure.

Într-un articol pentru ziarul The Guardian, ei au scris că Insula Paștelui, Insulele Marshall și Kiribati pot prezenta un fel de securitate pentru cei care locuiesc acolo. În mod similar, un studiu publicat în Discrete Dynamics in Nature and Society a adăugat Insulele Solomon și Vanuatu pe această listă. Nenumărate alte insule mici ar oferi, fără îndoială, aproape la fel de multă protecție ca acestea. Deși confortul cu care suntem obișnuiți ar putea deveni limitat, acesta ar fi doar un preț mic de plătit pentru viață.

Autorii studiului au descoperit că multe dintre aceste națiuni insulare au menținut moduri de viață care le-au permis să prospere: „metode de producție tradiționale și low-tech” care permit culturilor să continue să producă alimente

În plus, faptul că unele dintre ele sunt aproape de Australia și Noua Zeelandă le face una dintre cele mai bune opțiuni pentru supraviețuirea celui de-al treilea război mondial.