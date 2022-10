RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 12:10

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Armata Rusiei a pierdut 6.000 de echipamente de la invadarea Ucrainei și a folosit muniții într-un ritm amețitor și nu le poate înlocui, potrivit unui raport guvernamental american publicat recent, relatează The New York Times și CNN.

Un tanc rusesc T-72 este încărcat pe un camion de către soldații ucraineni în afara orașului Izium Foto: Anatolii STEPANOV / AFP / Profimedia

Potrivit presei americane, Washingtonul a detectat încă din luna mai lipsa de aprovizionare critică a Rusiei cu motoare diesel, piese pentru motoare de elicoptere și avioane, precum și a tancurilor sale blindate.

De fapt, sancțiunile occidentale au redus drastic capacitatea Rusiei de a reface stocul de muniții pe care le folosește în Ucraina, potrivit unei analize făcute de Office of the Director of National Intelligence, forțând Moscova să își însărcineze serviciile de informații cu găsirea unor modalități de a eluda restricțiile și de a procura tehnologia și piesele esențiale pentru a-și susține armata pe front.

În timp ce Rusia încearcă să facă rost de microcipuri, motoare și tehnologie de imagistică termică necesare pentru a fabrica noi arme, sancțiunile au lovit industria locală, doi dintre cei mai mari producători autohtoni de microelectronică din Federația Rusă fiind nevoiți să oprească temporar producția deoarece nu au reușit să obțină componentele străine necesare.

Iar lipsa rulmenților a subminat producția de tancuri, avioane, submarine și alte sisteme militare.

"Trebuie să facă alegeri critice cu privire la ceea ce pot face pe câmpul de luptă, deoarece nu au tancurile de care au nevoie, nu au echipamentele necesare pentru a fabrica elicoptere, nu au semiconductorii de care au nevoie pentru a lansa rachete de precizie în Ucraina", a declarat secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Wally Adeyemo pentru CNN.

"Rusia rămâne fără trupe, rămâne fără muniție. Rămâne fără tancuri și alte materiale. Și folosim sancțiuni și controale la export pentru a le îngreuna întărirea trupelor și pentru a nu obține lucrurile de care au nevoie pentru a lupta în războiul din Ucraina", a mai spus Adeyemo.

SUA amenință cu sancțiuni împotriva celor care ajută Rusia cu armament

În acest context, Statele Unite au avertizat vineri că pot impune sancțiuni persoanelor, țărilor și companiilor care furnizează muniție Rusiei sau sprijină complexul militar-industrial al acesteia, în încercarea Washingtonului de a spori presiunea asupra Moscovei în legătură cu războiul din Ucraina, notează Reuters.

De aceea, secretarul adjunct al Trezoreriei, Wally Adeyemo a precizat că Washingtonul este pregătit să ia măsuri împotriva celor din afara Statelor Unite care se sustrag sancțiunilor impuse de Washington.

De asemenea, Departamentul Trezoreriei a avertizat că Washingtonul este pregătit să impună sancțiuni celor care furnizează muniție sau alte bunuri militare Rusiei, precum și companiilor militare private sau grupurilor paramilitare care participă sau sprijină războiul Rusiei din Ucraina.