Ucraina solicită un anumit tip de tancuri care pot fi reechipate repede, iar statele membre au acele tancuri, aşa că UE ar trebui să le furnizeze, a declarat miercuri, la Bruxelles, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu pentru un grup de jurnalişti din România, Polonia şi Lituania, relatează Agerpres.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Întrebată dacă şi-a schimbat părerea cu privire la necesitatea de a furniza Ucrainei mai multe arme, între care şi tancuri, după modul în care a reacţionat Rusia la presupusul atac ucrainean asupra podului din Crimeea, Roberta Metsola a spus că pentru ea şi Parlamentul European acesta este „un moment decisiv”.

„Fără a fi prea alarmistă, şi luând în considerare, fără a specula, atacurile de sabotaj pe care le-am văzut - ştim că o anumită ţară este specialistă în sabotaje şi subminări -, voi continua să repet ce am spus vinerea trecută. Ucrainenii ne cer un ajutor specific, un anumit tip de tancuri care pot fi reechipate repede pentru a recâştiga teritoriile pierdute. Şi cred că asta este ceea ce Uniunea Europeană, pentru că statele membre au acele tancuri specifice, ar trebui să furnizeze. În teren sunt 2.000 în Europa, Ucraina cere în jur de 90, ceea ce înseamnă că adunarea lor, care poate fi coordonată rapid în anumite cazuri, ar ajuta Ucraina mult”, a spus preşedinta PE.

Ea a afirmat că, după ce s-a întâmplat luni, respectiv tirurile ruseşti asupra mai multor oraşe în urma atacului asupra podului care leagă Rusia de Crimeea, „Ucraina a adăugat la lista sa cereri de sisteme de apărare antiaeriene, iar asta se discută acum”.

„Nu există nicio îndoială asupra faptului că (Vladimir) Putin nu se va opri. Nu s-a oprit în 2008, în 2015, nu se va opri acum, având în vedere vulnerabilitatea unor state foarte expuse, ca Republica Moldova. Aşadar, pentru mine şi acest parlament este un moment decisiv acum. Pentru că, altfel, Putin vrea un război prelungit, în care iarna se instalează şi suntem într-o situaţie în care punem din nou mâna pe arme în primăvară”, a mai spus preşedinta Parlamentului European.

Întrebată despre declaraţia ministrului rus de externe Serghei Lavrov potrivit căruia Rusia este dispusă să negocieze dar nu a primit nicio propunere în acest sens, Metsola a afirmat: „Pentru mine o negociere este una care aduce pacea şi care nu este forţată prin şantaj”.

„Aş fi acţionat poate diferit faţă de o astfel de declaraţie mai devreme, dar după ce s-a întâmplat în această săptămână, să nu ne lăsăm angrenaţi în jocul despre cine a escaladat. Este un atac nediscriminatoriu asupra unor femei, copii şi bărbaţi care îşi vedeau de viaţă în centrul capitalei Ucrainei şi în alte oraşe. Este ilegal, sunt crime de război şi singurul mod în care vom începe să vorbim este dacă există o ieşire a Rusiei din Ucraina. Prin urmare, nu voi negocia niciodată în termenii Rusiei, ci într-o situaţie în care armele nu sunt îndreptate către o parte, când putem avea pace, libertate şi justiţie”, a declarat ea.

În ceea ce priveşte temerile privind izbucnirea unui al treilea război mondial, Roberta Metsola a afirmat că „în niciun caz nu vreau să văd apeluri să ne liniştim”.

„Am învăţat lecţia într-un mod dur. Ne-am uitat în altă parte prea mult timp, am ignorat afirmaţiile colegilor noştri din ţările vecine cu Rusia care spuneau că este o problemă şi că ea creşte şi de aceea este acum provocarea noastră şi noi trebuie s-o rezolvăm. Şi trebuie s-o rezolvăm asigurându-ne că Ucraina câştigă războiul. Acesta este scopul nostru final şi trebuie să fie scopul nostru final”, a subliniat şefa legislativului comunitar.

Ea a recunoscut că este conştientă că nu toate statele UE sunt pe aceeaşi pagină în ceea ce priveşte poziţia faţă de Rusia.

„Sunt extrem de receptivă şi salut unitatea din jurul mesei, deşi uneori nu se relatează aşa. Prim-miniştrii trebuie să navigheze prin această criză cu provocări fără precedent. Ei au crezut că aceasta va fi perioada creşterii economice şi uite unde suntem. Au căzut guverne din cauza acestei crize”, a atras atenţia Roberta Metsola.

Ea a mai spus că retorica populistă şi extremistă este în creştere peste tot şi că propaganda rusească a ajuns de multe ori în prim-plan, în timp ce statele UE nu au suficiente instrumente pentru a o contracara.

„Eu aş spune că trebuie să ne concentrăm pe lucrurile asupra cărora putem converge, în loc să ne concentrăm pe state individuale care spun: „Uite, o să-i dau lui Putin prilejul să spună că suntem divizaţi”. Nu voi merge pe acel drum, unitatea care s-a întrunit acum în acest parlament nu am mai văzut-o în cei zece ani pe care i-am petrecut aici”, a afirmat Metsola.

