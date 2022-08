RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 17 August 2022, 21:06

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Statele Unite s-au chinuit să îi convingă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți oficiali de la Kiev despre iminența unei invazii rusești, deși serviciile de informații americane obținuseră dovezi irefutabile că Kremlinul plănuiește un atac pe scară largă împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski si Joe Biden Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Într-o amplă investigație realizată de jurnaliștii de la The Washington Post după discuții și interviuri cu numeroși oficiali americani și ucraineni, atât din administrația civilă cât și serviciile de informații, aceștia explică modul în care SUA a încercat în mod repetat să avertizeze cu privire la planurile președintelui Vladimir Putin.

Materialul realizat de jurnaliștii americani oferă noi informații din spatele culiselor care arată că, în pofida relațiilor de prietenie dintre cele două țări, în spatele culiselor au existat reticențe și îndoieli de ambele părți, situație care cel mai probabil a funcționat în avantajul mașinăriei de război a lui Putin, chiar dacă ea a fost în cele din urmă respinsă în primele săptămâni ale invaziei.

Principalele concluzii ale jurnaliștilor americani:

Serviciile de informații americane s-au infiltrat în cele mai înalte cercuri ale conducerii Rusiei

Investigația realizată de jurnaliștii de la The Washington Post arată că serviciile americane au obținut informații din interiorul conducerii politice a Rusiei, a aparatului său de spioni și a forțelor armate, descoperind că Vladimir Putin se pregătea să declanșeze o invazie pe scară largă a Ucrainei.

Încă din octombrie anul trecut, cu o lună înainte ca presa americană să scrie despre noile masări de trupe rusești la granița cu Ucraina, președintele Joe Biden a fost informat în Biroul Oval de planurile de război ale lui Vladimir Putin, acestuia prezentându-i-se imagini din satelit, comunicații interceptate și alte informații clasificate.

Mai mult, oficialii americani estimau încă de atunci că obiectivul principal al forțelor de invazie rusești va fi capitala ucraineană Kiev dar că acestea vor lansa o invazie pe toate fronturile.

„Evaluarea noastră este că ei (rușii) plănuiesc să desfășoare un atac strategic semnificativ asupra Ucrainei din mai multe direcții simultan”, l-a informat pe Joe Biden generalul Mark Milley, șeful Statului Major american.

FOTO: Kevin Dietsch / Getty Images / Profimedia Images

Fiecare decizie de furniza armament Ucrainei a fost luată în baza îngrijorărilor de a nu oferi Rusiei un motiv să atace SUA sau NATO

Președintele american a fost hotărât să îi mobilizeze pe aliații din NATO în fața invaziei iminente fără să provoace un conflict direct între Rusia și Statele Unite.

Mark Milley a dus cu el notițe care subliniau interesele și obiectivele strategice americane, precum și riscurile implicate.

„Problemă: Cum obligi o țară cu capabilități nucleare extraordinare să respecte dreptul internațional fără să provoci al treilea război mondial?”, scria pe unul dintre acestea.

Fiecare decizie de a înarma Ucraina s-a luat pornind de la premisa că Rusiei nu trebuie să i se ofere motive să escaladeze conflictul, un motiv de frustrare pentru oficialii ucraineni care au presat SUA să îi ofere mai multe arme puternice, chiar dacă în public își exprimau rezerve față de iminența unei invazii.

Biden l-a trimis pe șeful CIA la Moscova să-l confrunte pe Vladimir Putin

Președintele democrat l-a trimis pe William J. Burns, directorul CIA, la Moscova să îi livreze un mesaj lui Putin: Știm ce vrei să faci și dacă vei invada vor exista consecințe severe.

Burns a livrat scrisoarea personală a lui Biden și a vorbit cu președintele Rusiei de la un telefon aflat într-un birou al Kremlinului fiindcă Putin a plecat la Soci după ce capitala Moscova a intrat în lockdown din cauza unui nou val al pandemiei de COVId-19.

Putin i-a răspuns directorului CIA în nota obișnuită, plângându-se de extinderea NATO și vorbind despre lipsa de legimitate a guvernului ucrainean.

Burns a tras concluzia că Putin încă nu a luat o decizie ireversibilă în ceea ce privește invazia dar i-a raportat lui Biden că „nivelul de îngrijorări mi-a crescut, nu scăzut” după discuția cu Putin.

FOTO: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia

Ucraina s-a plâns Statelor Unite că nu i-a oferit informații suficient de specifice privind invazia rusească

Mai mulți oficiali ucraineni s-au plâns că de fiecare dată când omologii lor din SUA îi avertizau despre iminența invaziei, ei nu ofereau niciodată Kievului toate detaliile obținute de serviciile lor de informații.

În luna noiembrie, ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba și șeful cancelariei președintelui Zelenski au efectuat o vizită la Washington unde au fost primiți de un înalt oficial de la Departamentul de Stat.

„Băieți, săpați tranșeele!”, i-a îndemnat oficialul american pe cei doi. Kuleba a relatat că, atunci când au răspuns cu un zâmbet, oficialul american le-a zis că „sunt serios. Începeți să săpați tranșee. Veți fi atacați. Va fi un atac pe scară largă și trebuie să vă pregătiți pentru el”.

„Am cerut detalii, nu existau”, a acuzat Kuleba.

De altfel, în discuțiile avute cu jurnaliștii de la The Post înainte de publicarea materialului, președintele Volodimir Zelenski s-a plâns la rândul său de acest lucru, afirmând că „Occidentul a avertizat prin fraze generale”.

„Nimeni nu credea că va fi așa. Și nimeni nu știa asta. Și acum toată lumea spune că te-am avertizat, dar ați avertizat prin fraze generale. Când am spus să ne oferiți detalii - de unde vor veni, câți oameni și așa mai departe - toți aveau la fel de multe informații ca și noi”, a afirmat el.

FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Volodimir Zelenski suspecta că unii oficiali occidentali voiau ca el să fugă

Liderul Ucrainei era îngrijorat că dacă guvernul său este dat la o parte și rușii vor reuși să instaureze un nou regim susținut de Kremlin, țările NATO vor încerca să negocieze o pace între Moscova și Kiev.

„Partenerii occidentali au vrut - sunt sigur că cineva a fost cu adevărat îngrijorat despre ceea ce se va întâmpla cu mine și familia mea. Dar cineva a dorit probabil de asemenea ca lucrurile să se termine mai rapid”, a spus el cu referire la celebrul său refuz de a fi evacuat din capitala ucraineană.

„Cred că majoritatea oamenilor care m-au sunat - bine, aproape toți - nu au avut încredere că Ucraina poate rezista și persevera”, a adăugat el.

Zelenski a afirmat de asemenea că avertizarea ucrainenilor să se pregătească pentru război ar fi slăbit economic țara și ar fi făcut-o mai ușor de cucerit pentru ruși.

„Lăsați-i pe oameni să discute în viitor dacă am avut sau nu dreptate. Dar știu cu siguranță și intuitiv - și am discutat asta zilnic în Consiliul Național de Securitate și Apărare - am simțit că rușii voiau să ne pregătească pentru o predare ușoară a țării”, a mai spus președintele ucrainean.

