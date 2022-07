Ucrainenii au distrus aproximativ 30 de obiective cu ajutorul sistemelor de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS în două săptămâni, scrie Unian.net.

Map of 30 HIMARS Strikes (July 9)



The map below shows 30 HIMARS strikes on Russian Ammunition Depots, Command Centers, Transportation Hubs, and Oil Depots



Ukrainian Forces received HIMARS MLRS launchers in late June and currently posses at least 8 HIMARS#UkraineWar #Ukraine \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 pic.twitter.com/Q8GJAaqOpC