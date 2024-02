POLITIC Luni, 12 Februarie 2024, 17:04

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că PNL trebuie să aibă propriul său candidat la prezidențiale, iar negocierea acestor chestiuni nu este benefică pentru procesul democratic.

Nicolae Ciucă și liderii PNL Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Întrebat dacă i se pare de luat în calcul varianta ca PNL să susţină candidatul PSD la prezidenţiale la schimb cu funcţia de premier şi candidatura la Primăria Capitalei, Ciucă a răspuns că nu.

"Nu mi se pare absolut deloc benefic pentru tot ce înseamnă un proces democratic de vot să negociem aceste chestiuni ca şi cum ar fi stabilite aşa de dinainte", a afirmat Ciucă, la sediul PNL.

El a spus că are mandat din partea Biroului Politic Naţional al PNL pentru a negocia în coaliţie comasarea alegerilor şi orice altceva în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului.

"Înainte de a fi discutat de comasare, am mers în Biroul Politic Naţional şi am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem şi am cerut mandat pentru negociere pentru comasare fără niciun fel de altă variantă care să fie asumată de conducerea partidului. Orice altceva în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului", a transmis Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă, în negocierile din coaliţie, PSD va propune PNL susţinerea unui candidat PSD la prezidenţiale, ar fi posibil să ia un mandat din partea BPN pentru această variantă, Ciucă a susţinut că acest lucru nu este posibil.

"Nu este posibil, pentru că PNL trebuie să aibă propriul său candidat la prezidenţiale. Asta este tot ce poate fi mai sănătos pentru democraţie", a explicat liderul liberalilor.

Potrivit lui Ciucă, candidaturile separate în alegeri din partea celor două partide ar fi o soluţie bună.

"Cred că este o soluţie foarte bună, pentru că vom vedea fiecare dintre noi care este opţiunea românilor pentru un partid sau altul", a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat despre varianta comasării alegerilor parlamentare cu turul al doilea al prezidenţialor, preşedintele PNL a răspuns: "Parlamentarele cu turul al doilea, dacă aceasta poate fi soluţie, de ce nu? Orice poate să diminueze numărul de runde de alegeri".

Legat de existenţa unor probleme legale în cazul acestei variante, liderul liberal a menţionat: "Noi am analizat şi turul I era cel care se potrivea cel mai bine din punct de vedere legal".

Liderii coaliţiei de guvernare au o şedinţă luni, de la ora 16,00, pentru a discuta despre organizarea alegerilor în acest an. (Agerpres)