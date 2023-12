POLITIC Luni, 04 Decembrie 2023, 14:58

0

Fostul minstru al Justiției, Stelian Ion (USR), îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu (PSD) că vrea să influențeze procurorii care instrumentează dosarul privind achiziția de vaccinuri anti-COVID în pandemie prin declarațiile pe care le-a făcut liderul social-democrat săptămâna trecută, „făcând referire la diferite încadrări juridice pe care le consideră potrivite”. Deputatul susține că între prim-ministrul României și Diana Șocoacă nu există mari diferențe, în contextul în care i-a acuzat pe cei din USR că „s-au trezit la guvernare şi au omorât oamenii”, dând apă la moară curentului antivaccin din țară.

Stelian Ion Foto: Agerpres

Premierul Marcel Ciolacu a susținut vineri că în perioada pandemiei de COVID-19, în România s-au întâmplat „cele mai mari grozăvii” şi că în tot acest timp s-a furat.

Șeful Guvernului i-a acuzat pe cei de la USR care contestă ancheta DNA în cazul achiziției de vaccinuri că sunt „oameni falși care s-au trezit la guvernare şi au omorât oamenii”.

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a declarat luni la RFI că acuzațiile lui Ciolacu sunt „absolut iresponsabile”.

„De la nivelul funcției sale, deținând cea mai mare putere în România, Ciolacu își permite să facă încadrări juridice: că USR a furat, a omorât oameni, ar fi vorba acolo în dosarul vaccinurilor de o ucidere, spune el, ucidere din culpă. De fapt, dacă e să o privim la scară națională, e vorba nici mai mult, nici mai puțin decât de genocid.

Astfel de declarații ne arată că între Marcel Ciolacu și Diana Șoșoacă, spre exemplu, nu e mare diferență, în afară de faptul că unul poartă barbă, cealaltă nu, ei gândesc la fel, acționează la fel și lansează astfel de acuzații. Marea diferență totuși este că unul este premierul României, cealaltă nu”, a spus Stelian Ion.

Deputatul USR susține că acuzațiile pe care le-a făcut premierul României sunt extrem de grave, având în vedere că liderul PSD are putere politică.

„Ciolacu are toată puterea în mână, are bugetul din care se alimentează inclusiv Ministerul Public, inclusiv procurorii care fac ancheta, are posibilitatea de a avea o discuție cu ministrul Justiției, care, potrivit Constituției, poate propune revocarea unui procuror de rang înalt. Dacă Ciolacu și Iohannis se înțeleg, a doua zi unul dintre procurorii șefi incomozi poate fi revocat din funcție.

Este foarte grav, pentru că, prin aceste declarații, Marcel Ciolacu ne arată adevărata față a lui și a partidului pe care îl conduce, și anume, aceea de a interfera cu actul de justiție.

Dacă Dragnea își folosea în trecut toată puterea politică pentru a scăpa de dosare, decapitând DNA-ul și încercând să mutileze legislația penală, Ciolacu își folosește acum puterea politică pentru a încerca să își elimine singurii adversari reali, prin influențarea dosarelor penale.

Și n-am văzut deocamdată CSM arătându-se revoltat de aceste afirmații”, a mai spus Stelian Ion la RFI.

Fostul ministru al justiției consideră că dosarul dă apă la moară antivacciniștilor.

„Se mai întâmplă ceva, este un efect foarte pervers, pe care îl are acest discurs public al domnului Ciolacu și al tuturor Ciolacilor și Șoșoacelor din România, pentru că deja dosarul ăsta nu e politic, devine ideologic, devine un dosar în care acuzația iradiază așa asupra tuturor celor care consideră că în vreme de pandemie decizia corectă era să obții cât mai repede cât mai multe doze și să le oferi populației spre vaccinare.

Este o acuzație care iradiază împotriva celor care consideră că nu cu ceai de coada șoricelului puteai să te lupți într-o astfel de perioadă, în care nu știam câți vom scăpa cu viață, nu știam cum va fi decimată populația planetei, că era o planetă întreagă terifiată”, a mai declarat Stelian Ion.

Dosarul DNA privind achiziția vaccinurilor anti-COVID

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, i-a transmis în urmă cu o săptămână procurorului general cererile de urmărire penală formulate de președintele Klaus Iohannis împotriva fostului premier PNL Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Amintim că DNA a cerut ridicarea imunității în cazul celor trei foști membri ai Guvernului, pentru a-i urmări penal în dosarul privind achiziția de vaccinuri anti-COVID, fiind acuzați că ar fi cumpărat în plus față de cantitatea existentă și necesară peste 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în valoare de peste un miliard de euro.

Dosarul este instrumentat de către procurorul George Adrian Matei, șeful Secției de combatere a corupției din DNA. George Adrian Matei este procurorul care l-a trimis în judecată pe Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, dosar în care fostul lider al PSD a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

USR a sesizat Comisia Europeană privind acțiunile DNA, după deschiderea dosarului achiziției de vaccinuri

USR a sesizat Comisia Europeană, atrăgând atenția asupra „acțiunilor îngrijorătoare și nejustificate” ale unui procuror, respectiv ale procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), de a pune sub acuzare foști miniștri pentru participarea României la achiziția de vaccinuri anti-COVID-19, „în ciuda lipsei unor dovezi sau suspiciuni rezonabile de corupție”.

Printr-o scrisoare oficială adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, USR denunță încălcarea separației puterilor în stat și subminarea democrației și a coeziunii europene.

„Începerea procedurii penale de către un procuror DNA împotriva fostului prim-ministru Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă reprezintă, de fapt, o incriminare a mecanismului european comun de achiziție a vaccinurilor anti-COVID-19.

De aceea, dorim să vă atragem atenția asupra acestui caz care are implicații profunde nu doar la nivel național, ci și european.

În acest caz nu este acuzat doar un fost ministru USR, ci întregul răspuns al Uniunii Europene la cea mai mare criză de sănătate din istoria recentă. Argumentele antivacciniste ale procurorului DNA, incluse în documentele oficiale, sunt uluitoare și incompatibile cu o Europă modernă. Sunt atacate raționalitatea, bunul-simț și ideea însăși de a baza deciziile de politică publică pe date științifice”, arată liderul USR, Cătălin Drulă.

El spune că „urmările acestor acuzații penale absurde sunt deosebit de îngrijorătoare în contextul viitoarelor alegeri europene”, iar „acesta este doar începutul unei campanii antieuropene masive la care trebuie să ne așteptăm din partea Partidului Social Democrat aflat la guvernare și al partidului extremist AUR”.

Câte doze de vaccin anti-COVID a cumpărat România

În pandemie, un număr de 35 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 au fost furnizate României, dintre cele circa 80 de milioane comandate, pentru care a plătit 2,5 miliarde de lei, a declarat pe 25 noiembrie ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

„Dintre cele 35 de milioane, circa 10 milioane sunt vaccinuri care au fost distruse sau urmează să fie distruse, pentru că au expirat. Mai există încă în unităţile sanitare două milioane de doze care sunt în termen de valabilitate, iar această cantitate se va completa cu încă 1,2 milioane de doze cu vaccinul în formula actuală, ştiţi bine că vaccinul se actualizează periodic.

Este vorba despre o cantitate de vaccin pentru care se plătiseră în avans banii încă din anul 2021 şi în felul ăsta se stinge contractul cu unul dintre producători.

Peste 20 de milioane de doze s-au folosit, cu precizarea că, fiind vorba, cel puţin în trecut, de flacoane multidoză, o parte dintre doze erau administrate şi o parte nu se puteau administra, pentru că durata de păstrare după deschiderea flaconului era limitată", a spus Alexandru Rafila, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, cheltuielile de distrugere nu sunt foarte mari. „Probabil că sunt de ordinul sutelor de mii de euro pentru aceste 10 milioane de doze, nu ştiu să vă spun cu exactitate. Oricum, România a plătit în total pentru aceste vaccinuri, pe care le-a primit, 2,5 miliarde de lei. (...) Există încă contractate foarte multe vaccinuri, pe care noi nu le-am mai solicitat. Am avut discuţii separate cu fiecare dintre producători, încercând să găsim soluţii amiabile. Cu unul dintre ei am reuşit să încheiem acest lucru, în sensul că nu ne va mai furniza dozele contractate. Rămânem în continuare cu ceilalţi in discuţii să găsim o soluţie, pentru că (...) suma, vă daţi seama, pentru aproximativ încă 45 de milioane de doze de vaccin este mare", a punctat Alexandru Rafila.

El a precizat că acestea nu au fost plătite şi a explicat că, periodic, exista o notificare din partea Comisiei Europene, în urma căreia un stat trebuia să opteze în termen de cinci zile dacă vrea tranşa respectivă de vaccin sau nu.

Ministrul Rafila a opinat, pe de altă parte, că în cazul achiziţiei de vaccinuri împotriva COVID-19 au fost situaţii în care putea să existe şi „un alt tip de gândire din punct de vedere medical", însă a punctat că este un dosar penal în derulare şi că nu poate face comentarii.