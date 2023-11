ESENTIAL Sâmbătă, 25 Noiembrie 2023, 12:20

Un număr de 35 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 au fost furnizate României, dintre cele circa 80 de milioane comandate, pentru care a plătit 2,5 miliarde de lei, a declarat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila. În total, s-au folosit 20 de milioane de doze.

„Dintre cele 35 de milioane, circa 10 milioane sunt vaccinuri care au fost distruse sau urmează să fie distruse, pentru că au expirat. Mai există încă în unităţile sanitare două milioane de doze care sunt în termen de valabilitate, iar această cantitate se va completa cu încă 1,2 milioane de doze cu vaccinul în formula actuală, ştiţi bine că vaccinul se actualizează periodic.

Este vorba despre o cantitate de vaccin pentru care se plătiseră în avans banii încă din anul 2021 şi în felul ăsta se stinge contractul cu unul dintre producători.

Peste 20 de milioane de doze s-au folosit, cu precizarea că, fiind vorba, cel puţin în trecut, de flacoane multidoză, o parte dintre doze erau administrate şi o parte nu se puteau administra, pentru că durata de păstrare după deschiderea flaconului era limitată", a spus Alexandru Rafila, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, cheltuielile de distrugere nu sunt foarte mari. „Probabil că sunt de ordinul sutelor de mii de euro pentru aceste 10 milioane de doze, nu ştiu să vă spun cu exactitate. Oricum, România a plătit în total pentru aceste vaccinuri, pe care le-a primit, 2,5 miliarde de lei. (...) Există încă contractate foarte multe vaccinuri, pe care noi nu le-am mai solicitat. Am avut discuţii separate cu fiecare dintre producători, încercând să găsim soluţii amiabile. Cu unul dintre ei am reuşit să încheiem acest lucru, în sensul că nu ne va mai furniza dozele contractate. Rămânem în continuare cu ceilalţi in discuţii să găsim o soluţie, pentru că (...) suma, vă daţi seama, pentru aproximativ încă 45 de milioane de doze de vaccin este mare", a punctat Alexandru Rafila.

El a precizat că acestea nu au fost plătite şi a explicat că, periodic, exista o notificare din partea Comisiei Europene, în urma căreia un stat trebuia să opteze în termen de cinci zile dacă vrea tranşa respectivă de vaccin sau nu.

Ministrul Rafila a opinat, pe de altă parte, că în cazul achiziţiei de vaccinuri împotriva COVID-19 au fost situaţii în care putea să existe şi „un alt tip de gândire din punct de vedere medical", însă a punctat că este un dosar penal în derulare şi că nu poate face comentarii.

Acuzațiile DNA în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în care procurorii cer urmărirea penală împotriva lui Cîțu, Voiculescu și Ioana Mihăilă

DNA a cerut joi încuviințarea Parlamentului și Președinției pentru începerea urmăririi penale în cazul fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID în timpul pandemiei, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Conform anunțului oficial al DNA, cei trei sunt acuzați că ar fi cumpărat în plus față de cantitatea existentă și necesară peste 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în valoare de peste un miliard de euro.

DNA a anunțat joi printr-un comunicat de presă că a transmis procurorului general, în vederea sesizării președintelui României și Senatului, referatul pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față de trei persoane, pentru infracțiunile de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv, complicitatea.

În comunicatul DNA nu este precizat niciun nume, menționându-se că este vorba despre trei persoane care făceau parte din Guvernul României.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că este vorba despre Florin Cîțu și foștii miniștri ai Sănătății Ioana Mihăilă și Vlad Voiculescu. În cazul lui Florin Cîțu, Senatul este cel care trebuie să încuviințeze ridicarea imunității, iar în cazul foștilor miniștri USR ai Sănătății este nevoie de încuviințarea președintelui României.

Conform procurorilor, deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea a peste 23 milioane persoane, ar fi fost achiziționată în plus cantitatea de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului

Ce spun procurorii DNA:

„La data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În prezenta cauză, în contextul menționat mai sus, sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie - mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer ¬și Moderna), în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane.

Concret, deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane față de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.

La solicitările transmise au fost atașate referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și dosarul de urmărire penală, în copie, compus din 27 de volume.

Prezentele demersuri în vederea efectuării urmăririi penale intră sub incidența prevederilor art. 2941 și art. 305 alin. (4) din C.pr.pen., cu referire la procedura reglementată în Legea nr. 115/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială.

Persoanele față de care s-a solicitat sesizarea Președintelui României și Senatului României pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție”.

Florin Cîțu (PNL) a fost premier între decembrie 2020 și noiembrie 2021. Ioana Mihăilă a ocupat funcția de ministru al Sănătății între aprilie și septembrie 2021, ea venind pe acest post după Vlad Voiculescu (decembrie 2020, aprilie 2021).

DNA a anunțat în 21 septembrie 2021 că a fost înregistrat un dosar penal privind modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID, iar urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (“in rem”), respectiv abuz în serviciu. Surse judiciare declarau atunci pentru HotNews.ro că procurorii s-au sesizat din oficiu în acest caz și că este verificat fiecare contract pentru achiziția de vaccin.

Câți români s-au vaccinat împotriva COVID-19 și câte doze de vaccin au fost administrate

În România au fost administrare, potrivit celei mai recente centralizări realizate de Institutul Național de Sănătate Publică, 16.924.403 de doze de vaccin.

Până acum, 8.142.765 de români s-au vaccinat cu prima doză, iar 8.131.416 de români s-au vaccinat cu schema completă.

Potrivit DNA, România a cumpărat aproape 90 de milioane de doze de vaccin.

România a aruncat milioane de doze de vaccin și a revândut 7,5 milioane de doze către alte țări

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, declara, pe 23 octombrie, că România nu va mai achiziționa, în viitor, cantități extrem de mari de vaccinuri „pentru care nu există în momentul de față și probabil nici în viitor interes la nivelul populației”.

Potrivit datelor prezentate în spațiul public de actualul ministru al Sănătății, România a fost nevoită să distrugă milioane de doze de vaccin rămase nefolosite care au expirat - pierderi care depășesc 100 de milioane de euro - și a reușit să revândă către alte țări 7,5 milioane de doze, în valoare de 150 de milioane de euro.

Rafila mai spunea, în urmă cu o lună, că „doar de la Pfizer ar trebui să mai luam teoretic vreo 27 sau 28 milioane de doze de vaccin”.

Ministrul Sănătății mai spunea atunci că România a reușit să revândă 7,5 milioane de doze de vaccin COVID în valoare de circa 150 milioane de euro: „În ceea ce privește vaccinurile știți că odată cu venirea mea la minister am avut o politică de protejare a banilor publici. Am reușit să vindem 7,5 milioane de doze de vaccin în valoare de circa 150 milioane de euro.”

De asemenea, România negociază cu Comisia Europeană și „încercăm să găsim cea mai bună soluție încât să ajungem la o înțelegere amiabilă care să protejeze resursele publice”, mai spune Rafila.

În luna ianuarie, Rafila declara la Euronews România că autoritățile sunt nevoite să distrugă „câteva milioane bune de doze” de vaccin anti-COVID care au expirat, iar, din estimările sale, pierderile „depășesc 100 de milioane de euro”.

„Au expirat vaccinurile vechi, cele care au fost cumpărate pentru tulpina clasică. Nu se pune problema expirării actualelor stocuri de vaccinuri care tocmai au fost primite. Sunt câteva milioane bune de doze care au expirat. Nu mai sunt congelate. Nu mai are rost să le păstrezi în congelatoare speciale dacă au expirat. O să urmeze procedura de neutralizare, o procedură pentru produsele biologice neutilizate”, declara Alexandru Rafila, la începutul anului.

„Din păcate, atunci când s-au contractat în România cantități de vaccin n-au ținut de posibilitatea utilizării lor și s-au contractat chiar în momente în care, în ciuda evidențelor că nu putea fi folosit, acest lucru a fost făcut (...) Sunt sume mari (pentru vaccinurile distruse - n.red.). Nu pot face acum o socoteală exactă. Cu siguranță depășesc 100 de milioane de euro”, mai spunea ministrul Sănătății.