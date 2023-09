POLITIC Vineri, 22 Septembrie 2023, 13:23

HotNews.ro

UDMR nu va semna moțiunea de cenzură, dacă Guvernul va ține cont de propunerile formațiunii privind măsurile fiscale, a declarat la RFI președintele Uniunii, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor si Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Noi nu am discutat în acest moment de partea și mai importantă din perspectiva noastră, autoritățile locale și centrale și în primul rând autoritățile locale, cum sunt lovite de această asumare, de acest proiect de lege. Acolo noi am propus să solicităm Guvernului schimbări importante față de proiectul inițial, cum am propus și la fiscalitate, de exemplu, taxa pe proprietățile de mare valoare, de lux, cum spun ei, să se întoarcă la autoritățile locale, nu la bugetul național, pentru că taxa pe proprietate este de fapt un venit important la autoritățile locale. Deci încă suntem în discuții. Eu vreau să văd textul final, textul se va adopta săptămâna viitoare de Guvern, care va veni în Parlament și dacă eu pot să rezolv prin negocieri anumite lucruri importante legate de principiile autonomiei locale, de subsidiaritate, de a nu interveni în atribuțiile primarilor, autorităților locale și mai putem ajunge la niște modificări legate și de partea de fiscalitate, atunci sigur, nu vom semna moțiunea de cenzură (...) Și pentru noi important este: facem un joc de imagine sau rezolvăm ceva pentru comunitățile locale și pentru mediul de afaceri? Pentru noi, pe primul loc este de a rezolva problemele arzătoare din acest proiect și nu un joc de imagine. Eu înțeleg necesitatea moțiunii de cenzură, dar la fel de bine înțeleg și solicitarea autorităților locale, solicitarea comunităților locale, solicitarea mediului de afaceri”, a spus Kelemen.

El a precizat că în acest moment nu are, matematic, susținerea necesară de a da jos Guvernul.

„Cum bine știți, PSD-PNL înseamnă 60% în acest moment în Parlamentul României. Toată Opoziția, inclusiv cu cei care sunt într-un alt film decât noi nu avem decât 40% (...). Eu când semnez o moțiune de cenzură, intenția mea este nu să fac neapărat un balet politic și o imagine cât de bine vorbesc la microfon, ci să dau jos Guvernul. În acest moment, sigur, nu suntem în situația în care am putea da jos Guvernul, dar asta nu înseamnă că dacă nu rezolvăm ceea ce propunem, nu semnăm moțiunea de cenzură. Eu nu sunt un om care, vrei-nu vrei, face doar un joc pentru imaginea politică”, a spus Kelemen, la RFI.