Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis, fiind al patrulea premier PSD numit de actualul președinte în timpul celor două mandate la Cotroceni. Din 2014 încoace, Iohannis și-a pus semnătura pe numirea la șefia Palatului Victoria a pesediștilor Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Klaus Iohannis a anunțat noul premier făcând un elogiu al Coaliției PSD-PNL.

„Coaliția de guvernare a decis să funcționeze pe un model nou pentru România: schimbare a premierilor la jumătatea perioadei de guvernare. Acest model a funcționat foarte bine și sunt încredințat că va funcționa în continuare. Românilor li s-a promis stabilitate și au primit stabilitate”, a spus seful statului.

La rândul său, premierul desemnat Marcel Ciolacu a promis ca noul guvern să fie investit rapid de parlament, dând joi ca termen pentru depunerea jurământului la Cotroceni.

„Îmi doresc ca guvernul condus de mine să fie despre economie și reformă”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu este președinte al PSD din august 2020, când a fost ales după mazilirea Vioricăi Dăncilă, fost premier și succesor al lui Liviu Dragnea la șefia partidului.

Marcel Ciolacu a redevenit președinte al Camerei Deputaților în noiembrie 2021, odată cu alinanța la guvernare a PSD-PNL-UDMR. El mai deținuse acest post în 2019 până la venirea la putere a PNL.

Declarațiile de la Cotroceni:

Marcel Ciolacu, de peste 30 de ani în PSD. De la Buzău, Hayssam și Dragnea, premier al României

Marcel Ciolacu este în tabăra PSD încă din 1990. Până în urmă cu câțiva ani era unul dintre oamenii de încredere a lui Liviu Dragnea, însă relația s-a stricat în 2017, odată cu demisia lui Mihai Tudose în al cărui cabinet Ciolacu era vicepremier.

Cu doar câteva luni înainte, Marcel Ciolacu, pe care Dragnea îl promovase ca lider al deputaților PSD, era la pescuit cu șeful partidului și premierul de la acea vreme Sorin Grindeanu.

Atunci, Dragnea posta pe Facebook următorul mesaj: „În acest sfârșit de săptămână, l-am învățat pe Sorin să pescuiască. Marea ruptură între Parlament și Guvern a avut loc: eu am prins 17 știuci și el 9? Eu cred că e foarte bine pentru un începător care nu pusese niciodată mâna pe o lansetă! La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu ??“

La al treilea mandat de deputat PSD, Marcel Ciolacu a fost în 2015 în centrul unui scndal, în momentul în care în presă au apărut imagini cu el și Omar Hayssam la o partidă de vânătoare.

Hotnews.ro a scris că, în cursul lunii mai 2015, în presă au apărut fotografii cu Ciolacu alături de Omar Hayssam făcute la o partida de vânătoare organizată de Direcția Silvică Buzău. În plus, existau informații potrivit cărora Ciolacu apare pe o lista de datornici a lui Hayssam. La începutul anilor 2000, Hayssam l-ar fi împrumutat cu 200 de milioane de lei vechi. În 2005, Ciolacu a fost numit prefect de Buzău.

În mai 2015, Victor Ponta a semnat o decizie prin care a fost retrasă, la cerere, calitatea de consilier onorific al primului-ministru pe care o deținea Ion Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial pe 20 mai, la câteva zile după ce au apărut în presă informații privind legătură acestuia cu Omar Hayssam, dar și despre posibile fapte de corupție.

Potrivit unui articol publicat în ziarul Gândul în 2015, Omar Hayssam era la vremea respectivă un apropiat al liderilor PSD, pentru a-şi promova interesele de afaceri, care în judeţul Buzău s-au materializat în privatizarea Foresta Nehoiu, fabrică pe care Hayssam a devalizat-o, vânzându-i activele – fraudă pentru care a şi fost condamnat la 3 ani de închisoare. Omar Hayssam a apărut la vremea respectivă şi în compania fostului preşedinte Ion Iliescu, a lui Viorel Hrebenciuc sau a prefectului de Buzău, ulterior senator PSD, Vasile Ion.

Membru fondator al organizației PSD Buzău, Ciolacu a urcat în ierarhia de partid, iar în 2010 a ajuns șeful filialei locale, pe care a condus-o până în 2012. A fost pe rând viceprimar, consilier local, consilier județean, prefect interimar și deputat de Buzău.

Marcel Ciolacu face parte din grupul „puciştilor“ din PSD, fiind unul dintre apropiaţii fostului premier Mihai Tudose care au semnat scrisoarea anti-Dragnea alături de Paul Stănescu, Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu.

Marcel Ciolacu și scandalul certificatului de revoluționar

Marcel Ciolacu a fost împlicat în scandalul certificatelor de revoluționar, caz în care DNA a deschis un dosar pe care însă l-a clasat ulterior pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Reamintim că în 2019 Recorder a scris că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.

„La începutul acestui an, Marcel Ciolacu a depus cerere pentru a obține cel mai nou titlu introdus prin lege: cel de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Diferența dintre cele două titluri este că cel pe care l-a solicitat anul acesta vine la pachet cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei. În anii ’90, Ciolacu a primit, în baza titlului de revoluționar, și un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut”, scria Recorder în decembrie 2019.

La acea vreme Marcel Ciolacu a susținut că nu a solicitat indemnizație de la stat pentru că a participat la Revoluția din 1989. „Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție”, afirma Ciolacu.

„Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu în Municipiul Buzău am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului. Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnziație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară", a declarat Marcel Ciolacu, întrebat despre informațiile despre o presupusă solicitare de luptător la Revoluție.

În 2020, DNA a comunicat revoluționarului Marian Moroșanu zis „Ceaușescu” soluția de clasare față de mai mulți revoluționari reclamați de acesta. ”Ceaușescu” susținuse că revoluționarii ar fi dobândit ilegal calitatea de ”Luptător cu Rol Determinant” în Revoluție și ar fi obținut anumite privilegii financiare care decurg din această calitate.

Atunci cea mai mare parte a reclamației lui ”Ceaușescu” a fost clasată, procurorul de caz Mihai Prună a disjuns cercetările față de 12 persoane, printre care și liderul PSD Marcel Ciolacu.

În 2023, șeful DNA, Crin Bologa, a declarat, într-un interviu pentru Europa FM, că Marcel Ciolacu nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreo cauză, dar nu a clarificat în ce stadiu se afla sesizarea referitoare la certificatul de revoluționar obținut de liderul PSD.

Ce avere are Marcel Ciolacu

Potrivit ultimei declarații de avere, Marcel Ciolacu are două terenuri și două case în Buzău. Marcel Ciolacu are în conturi aproape 100.000 de lei și aproape 35.000 de euro. El are mai multe credite, unul de 85.000 de euro, scadent în 2037, și trei în valoare totală de 35.000 de lei, scadente în 2025.

Marcel Ciolacu l-a împrumutat pe fratele său, Mihai, cu 490.000 de lei, așa cum reiese din declarația de avere, de pe site-ul Camerei Deputaților.

Marcel Ciolacu este asociat la două firme, Alcom și Lucia Com 94 din Buzău, potrivit declarației de interese.