Conducerea organizaţiei municipale Iaşi a PSD a fost dizolvată din cauza rezultatelor slabe la alegeri

Filiala municipală Iaşi a PSD are un nou lider, după ce conducerea organizaţiei a fost dizolvată, din cauza rezultatelor slabe la ultimele alegeri. Preşedinte interimar este Bogdan Balanişcu, secretar de stat în Ministerul Mediului, potrivit News.ro.





Decizia a fost luată, joi seară, în şedinţe succesive, de către Biroul Permanent Judeţean şi de Consiliul Politic Judeţean al PSD Iaşi.





"Îmi pare foarte rău că a trebuit să ajungem aici. Am atenţionat de nenumărate ori responsabilii organizaţiei municipale că oraşul Iaşi ne-a tras în jos la toate seriile de alegeri din ultimii doi-trei ani şi i-am rugat să reformeze structura locală. Ba mai mult, chiar prima întâlnire politică internă din acest an am organizat-o cu Biroul Permanent Municipal tocmai în ideea de a impulsiona lucrurile. Am solicitat prezentarea unei strategii în cel mai scurt timp. Au trecut aproape două luni şi continuăm să stagnăm", a declarat liderul filialei judeţene PSD Iaşi, senatorul Maricel Popa.





Potrivit acestuia, mai mulţi preşedinţi de organizaţii din municipiul Iaşi ar fi solicitat fostei conduceri demararea unor discuţii cu privire la unele atacuri lansate de preşedintele executiv al organizaţiei municipale la adresa consilierilor municipali, dar discuţiile respective nu ar fi avut loc.





"Cu regret o spun. Am spus şi în cadrul şedinţei că aşa nu mai putem continua. Dacă nu muncim, în 2024 vom privi lucrurile tot din afara scenei", a mai afirmat senatorul PSD Maricel Popa.





Astfel, a fost desemnată o conducere interimară a filialei municipale PSD Iaşi, care îl va avea ca preşedinte pe secretarul de stat în Ministerul Mediului, Bogdan Balanişcu. Acesta îl înlocuieşte la şefia organizaţiei pe deputatul Marius Odtaficiuc.





"Sunt onorat să preiau în interimat organizaţia municipală până la organizarea de alegeri. Vrem să reorganizăm din temelii această structură. Sunt convins că în cel mai scurt timp lucrurile se vor schimba radical. Iaşiul merită mult mai mult decât ceea ce a avut până acum: o administraţie coruptă şi fără proiecte majore", a afirmat noul lider interimar al organizaţiei municipale, Bogdan Balanişcu.