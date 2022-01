Florin Cîţu: Încheiem anul cu rezultate mult peste aşteptări din punct de vedere economic. Indiferent ce ar spune unii, cifrele sunt cifre

“Life is a journey, not a destination”, a scris vineri seară, pe Facebook, Florin Cîţu.Acesta se referă la rezultatele economice obţinute de România în 2021.„Încheiem anul cu rezultate mult peste aşteptări din punct de vedere economic:- Deficit bugetar mai mic de 7%- Agenţiile de rating au crescut perspectiva României de la negativ la stabil- Moneda naţională a rămas sub pragul de 5 lei pe euro- Datoria publică nu a trecut de 50% din PIB2021 a însemnat prudenţă, profesionalism şi predictibilitate. Şi mă mândresc cu asta. Indiferent ce ar spune unii, cifrele sunt cifre. Şi arată că, acolo unde a depins de guvern, mi-am îndeplinit misiunea faţă de români”, a mai scris Cîţu.Preşedintele PNL afirmă că începem un an nou, cu alt management, altă viziune.„Urmează alte provocări, dar vă spun că singura soluţie pentru dezvoltare rămâne liberalismul. Reformele pe care le-am început ca ministru al Finanţelor, apoi ca prim-ministru, le voi continua şi ca preşedinte al Senatului şi preşedinte PNL. V-am promis Romania Liberala şi împreună o să o facem”, a mai transmis Cîţu.Acesta şi-a încheiat mesajul cu urarea „La mulţi ani, dragi români”.