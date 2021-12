Dominic Fritz acuză că în judeţul Timiş doar cele patru primării conduse de USR nu au primit bani de la Guvern prin ordonanţa adoptată vineri, prin care au fost alocați peste 1 miliard de lei pentru comunitățile locale

”Guvernul a alocat astăzi, din fondul de rezervă, 1 miliard de lei pentru localităţile din România. În judeţul Timiş, din 99 de comune, oraşe şi municipii, doar patru n-au primit nimic. Zero, nada, niente: Timişoara, Dumbrăviţa, Foeni şi Cenad. Coincidenţa coincidenţelor, tocmai cele patru primării din judeţ conduse de primari USR PLUS. Ce semnal vrea să transmită guvernul cetăţenilor din aceste patru localităţi bănăţene? Că sunt pedepsiţi pentru cum au votat la alegerile locale?”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Dominic Fritz.Primarul consideră că decizia este ”gândită ca o demonstraţie de forţă a coaliţiei PSD-PNL-UDMR, însă e doar dovada că această coaliţie nu are un proiect pentru ţară, doar pentru propriile-i interese”.”Să ştiţi că nu ne lăsăm descurajaţi. Şi mulţumim că ne amintiţi pentru ce ne luptăm: ca banii publici să fie cheltuiţi într-un mod echitabil şi transparent pentru bunăstarea cetăţenilor, indiferent de opţiunile lor politice. Banii din care este alcătuit fondul de rezervă vin şi din contribuţiile timişorenilor, dumbrăviţenilor, foenenilor şi cenădenilor. Iar parlamentarii PSD-PNL din Timiş au fost votaţi şi cu voturile timişorenilor, dumbrăviţenilor, foenenilor şi cenădenilor. Ale cui interese reprezentaţi la Bucureşti, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu, Alina Gorghiu şi Ben Oni Ardelean?”, a mai transmis primarul.