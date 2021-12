Tensiuni în Coaliție/ După trei ore de discuții Ciucă, Ciolacu și Kelemen au întrerupt ședința și au plecat de urgență la Cotroceni

La Cotroceni au mers Nicolae Ciucă, Florin Cîțu, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambucian. Această întâlnirea are loc în contextul în care liderii Coaliției nu se înțeleg pe taxa de solidaritate și pe introducerea unui nou proiect de lege privind certificatul COVID la locul de muncă, susțin sursele HotNews.ro.







Ședința s-a desfășurat la Parlament, în biroul lui Marcel Ciolacu unde de altfel au rămas restul de lideri participanți la ședință. Potrivit surselor citate, ședința Coaliției ar urma să se reia în jurul orei 20.00.







În spatele ușilor închise liberalii ar fi refuzat taxarea marilor companii iar premierul Nicolae Ciucă le-ar fi spus social-democrațiilor că nu vrea ca aceasta să fie prinsă în bugetul pentru 2022.







Reamintim că președintele PNL, Florin Cîțu a declarat marțică nu se justifică o taxă de solidaritate, chiar dacă UDMR și PSD o susțin. "Din punctul meu de vedere, nu susțin astfel de taxări (suprataxare cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, n.red.). Bineînțeles că am susținut asta în coaliție (...) Așa pe hârtie pot să scriu multe. Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă 2 luni, bugetul a fost susținute de astfel de companii. Nu-și are loc astfel de taxă. Ea este susținută de partenerii din coaliție, dacă și premierul este de acord. Este vorba de impozitarea pe cifra de afaceri vs impozitarea pe profit”, a declarat Florin Cîțu.





De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței a fost certificatul verde. PSD intenționează să introducă în Parlament un nou proiect de lege în acest sens iar ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila propune ca certificatul să fie implementat în funcţie de incidenţ.











Știrea se actualizează