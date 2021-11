VIDEO Ludovic Orban și-a depus oficial demisia din PNL: „Oricât se ascunde, pe chiriașul de la Cotroceni îl vor ajunge blestemele oamenilor” / Cine îl urmează pe fostul șef al liberalilor

​​Ludovic Orban și-a depus marți oficial demisia din PNL. „E o decizie pe care o iau cu mare greutate pentru că în PNL am cei mai mulți prieteni, alături de care am suferit și ne-am bătut să oprim ciuma roșie. Am fost obligat să aleg între a fi loial PNL sau cetățenilor care ne-au acordat încrederea”, a declarat fostul șef al PNL.





El a fost însoțit de 14 parlamentari liberali care și-au anunțat și ei demisiile. Printre aceștia foștii ministri Violeta Alexandru, Adrian Oros și fostul șef al cancelariei premierului, Ionel Dancă.







Ludovic Orban i-a acuzat pe cei din actuala conducere a PNL că „au trădat oamenii”.





„Conducerea partidului a trădat, a făcut cel mai grav lucru care se poate întâmpla într-o democrație. Eu nu sunt un trădător. (...) Demisia nu e un sfârțit, este un început. Nu mă las oricâte amenințări am primit. Mă bat cu toată forța în lucrurile în care cred. Vom face o construcție solidă. Azi, în românia toți cetățenii cu valori liberale, conservatoare, de centru dreapta nu au reprezentare. PNL este azi un PSD mai mic și mai nepriceput”, a spus Orban.





Fostul președinte al PNL a reluat acuzațiile la adresa lui Klaus Iohannis despre care a spus că singurul plan pe care îl are este să „slugărească PSD” ca să nu-l suspende.







„Chiriașul de la Cotroceni oricât de mult se ascunde, oricum îl vor ajunge blestemele oamenilor pe care i-a trădat. Nimeni nu scapă când își bate joc de oameni”, a mai spus Orban.















Știre în curs de actualizare