O a treia candidatură la șefia USR PLUS ar urma să fie lansată marți / Cine sunt susținătorii senatorului Irineu Darău

Un nou proiect politic în USR PLUS ar urma să fie lansat marți de către echipa celui de al treilea candidat la șefia partidului, la congresul din luna octombrie. Este vorba despre senatorul Ambrozie-Irineu Darău, care în 5 august şi-a anunţat candidatura pentru şefia formaţiunii, alături de Dan Barna și Dacian Cioloș.

Lansarea va avea loc marţi dimineaţă, de la ora 10.30, conform News.ro. La conferinţa de presă vor fi prezentate programul, echipa şi susţinerea pentru cel de al treilea candidat la preşedinţia partidului, arată un anunţ de presă al USR PLUS.

Printre participanţii la eveniment se vor număra, alături de senatorul USR PLUS Irineu Darău, consilierul local USR PLUS Sector 2 Adrian Albu, viceprimarul municipiului Braşov Flavia Boghiu, primarul Braşovului Allen Coliban, coordonatorul regiunii centru USR Tineret Ilinca Ghiza, deputatul şi vicepreşedintele USR PLUS Prahova Mihai Poliţeanu, europarlamentarul Nicu Ştefănuţă şi deputatul USR PLUS Cătălin Teniţă.



"Doar în 28 august e data oficială în care se depun candidaturile. Azi îmi anunț ferm candidatura la conducerea USR-PLUS, am condus filiala de la Brașov mai mult de jumătate din existența ei, e una dintre cele mai performante filiale din țară. Cred că noi, ca partid, nu suntem în cel mai bun punct, după patru ani după fuziune e inadmisibil să fim atât de jos. Abia aștept să îi concurez pe Dan Barnca și Dacian Cioloș, le arunc mănușa să facem dezbateri reale", a declarat Irineu Darău, la Digi24.

După fuziunea USR-PLUS validată de instantă în cursul acestui an, formațiunea politică urmează să-și aleagă o nouă conducere. În iunie, Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna să se retragă amândoi din competiția internă și să susțină un singur candidat, însă oferta a fost refuzată. Astfel, pentru funcția de președinte USR PLUS ambii lideri și-au anunțat intenția de a candida.



Congresul partidului este programat la începutul lunii octombrie, mai exact pe 2 octombrie. Potrivit statutului partidului, președintele va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de toți membrii formațiunii politice.