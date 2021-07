Cîțu îi transmite primarului general că nu-l va mai sprijini la viitoarele alegeri locale: Nimic nu vă oprea să intrați în PNL / Nicușor Dan: Relaţia cea mai solidă e cu PNL

”Cu tot respectul domnule primar general, în 2024 voi susţine un candidat liberal la Primăria Capitalei. Nu vom mai face compromisuri. Ele costă. Să ştiţi când merg pe stradă, mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu ştiu ce parc. PNL decontează, desi nu are adminstraţiile. Nimic nu vă oprea domnule primar general să intraţi în PNL, după ce aţi primit susţinerea PNL. Membrii PNL sunt mândri că sunt membri ai PNL şi vom fi de fiecare data. Ciprian te susţin (Ciprian Ciucu, candidatul la șefia PNL București n.red). Am lucrat cu tine înainte şi în acest an. Sunt aici pentru că vom face o echipă puternică, câştigătoare cu toţii. Mă aştept să uneşti Bucureştiul şi împreună vom câştiga”, a spus Cîțu, citat de news.ro.Prezent la eveniment, Nicuşor Dan a spus că este un primar susținut de trei partide, dar relația cea mai solidă și de încredere o are cu PNL. Dan și-a mai arătat susținerea pentru Violeta Alexandru, care candidează pentru încă un mandat la șefia PNL București împotriva lui Ciucu, susținut de premier.”Sunt un primar care e susţinut de trei partide în consiliul general şi vreau să vă spun că relaţia cea mai solidă e cu PNL şi cea mai de încredere. O relaţie care este atât la nivelul consilierilor general, la nivelul conducerii municipale a partidului şi la nivelul conducerii naţionale a partidului. Vreau să îi mulţumesc Violetei Alexandru pentru colaborarea pe care am avut-o şi pe care sper să o continuăm. Vreau să pun despre ea, aşa cum ştim cu toţii, că este o profesionistă în administraţie. Un lucru foarte important este o persoană care în toată colaborarea pe care am avut-o cu ea până acum a pus binele public şi binele partidului înaintea propriei persoane şi acesta e lucrul cel mai important. Ori de câte ori discut cu ea, vorbim de proiectele propuse de PNL, niciodată de ea însăşi. În toate deciziile pe care le luăm am observat maturitate, tact şi este nevoie de tact la nivelul municipiului Bucureşti şi a avut tot timpul, când în decizii dificile pe care am avut să le luăm, a avut deschiderea conducerii naţionale a PNL”, a susținut el, în discursul de la debutul conferinței.