Când a vorbit Florin Cîțu ultima oară cu Vlad Voiculescu. Schimbul de mesaje de pe whatsapp

Premierul Florin Cîțu a declarat luni că a avut comunicare cu Vlad Voiculescu. Ultima discuție, a precizat șeful guvernului, a fost lunea trecută, cu două zile înainte de a-l demite de la Ministerul Sănătății. Nu față în față, ci pe whatsapp.







„Ultima dată am vorbit cu Voiculescu cred că luni (săptămâna trecută-n.r). Am vorbit pe whatsapp. Era vorba de ședința de guvern și am întrebat doar dacă are avize necesare sau nu, a spus Cîțu, la Digi 24.





Pe de altă parte, premierul a spus că, până în acest moment, nu există nicio dovadă a acuzațiilor fostului ministru privid subraportarea deceselor COVID. De asemenea, el a evitat să comenteze afirmațiile lui Vlad Voiculescu potrivit cărora ar putea fi nominalizat tot el pentru funcția de ministru al Sănătății.







El a reafirmat că decizia pe care a luat-o privind revocarea lui Vlad Voiculescu a fost „în atribuţiile constituţionale" pe care le are prim-ministrul.







„Mi-am exercitat un drept constituţional, am şi vorbit în coaliţie despre aşa ceva, dar dacă este ceva de îmbunătăţit eu sunt deschis. (...) Sunt ok cu a avea discuţii, protocoale, să facem ce vrem, atât timp cât eu îmi păstrez atributul constituţional. Este foarte clar că nu poţi să negociezi Constituţia”, a declarat Cîţu.