Anca Dragu: Nu există disensiuni în USR PLUS / Ministerul Sănătăţii e normal să rămână la PLUS

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii este normal să fie condus de un membru PLUS. Dragu a declarat că Vlad Voiculescu are viitor în politică deoarece este un tip muncitor, devotat şi se gândeşte la binele general, potrivit News.ro.





”Nu există disensiuni în USR PLUS (…) suntem toţi aliniaţi: Nu avem încredere în premierul Cîţu şi trebuie să existe un dialog”, a declarat Anca Dragu, duminică, la Prima TV.





Întrebată cui revine Ministerul Sănătăţii, Anca Dragu a declarat că, potrivit înţelegerii, acesta revine PLUS.





”USR PLUS. E normal să rămână la PLUS. Ne uităm şi la USR şi la PLUS şi la USR PLUS ne uităm la câteva nume şi căutăm un nume pentru a duce mai departe reformele pe care Vlad Voiculescu le-a început. Noi am făcut aceste discuţii, că ministrul Sănătăţii este un ministru de la PLUS. Deci continuăm în această direcţie discuţiile”, a declarat Anca Dragu.





Întrebată, de asemenea, dacă Vlad Voiculescu mai are viitor în politică, Dragu a declarat că acesta este ”un tip muncitor”.





”Absolut. Vlad este un politician tânăr şi Vlad Voiculescu este un tip muncitor, devotat, am lucrat cu el, îl cunosc şi are tot ceea ce îi trebuie politicianului modern. Se gândeşte la binele general, public. Nu este din categoria oamenilor care au intrat în politică pentru a trage foloase în mod personal. Deci da, are viitor. Declaraţiile lui au arătat un om politic matur care trece peste elemente personale. Conferinţa lui nu e bazată pe resentimente, nu face apel la atacuri împotriva premieurlui care l-a demis ci face o analiză a mandatului său şi a ceea ce trebuie făcut în sănătate”, a declarat Anca Dragu.