Drulă, despre premierul Cîțu: „Un zombie politic. Nu poți conduce în lipsa încrederii partenerilor pe care îi conduci”

„Nu poți conduce în lipsa încrederii partenerilor pe care îi conduci”, a mai spus Drulă.





CITEȘTE ȘI:

„Acest comportament în care răstorni masa pentru că te simți sfidat, în care întotdeauna arunci responsabilitatea pe ceilalți – deși USR PLUS a fost un partener extraordinar de loial al premierului, poate mai loial decât propriul partid – este un comportament de anti-lider, este o dezamăgire, o spun direct”, a declarat Drulă.Potrivit acestuia, situația de criză din actuala coaliție de guvernare ar putea ajunge chiar și la o moțiune de cenzură dacă premierul Cîțu nu va face un pas în spate.„Acesta este gestul ultim prin care se formalizează o retragere de încredere. Dar eu sper – și știu – că există înțelepciune, sunt oameni politici maturi, cu capul pe umeri și în PNL, care își dau seama că guvernarea nu stă într-un singur om și că atunci când arunci în aer totul cu un gest de imaturitate – eu am cinci ani de experiență politică, nu am 20 sau 30, suficient să-mi dau seama că ești un zombie politic în acel moment”, a spus Drulă.