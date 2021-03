USR-PLUS vrea să taie din banii senatorilor și deputaților care înjură în Parlament

​​USR-PLUS depune un proiect de lege prin care parlamentarilor care au comportament injurios să li se taie din indemnizație până la trei luni. Demersul vine după ce săptămâna trecută pe holurile parlamentului mai mulți aleși USR-PLUS au fost jigniți de Dan Tănasă de la AUR.







Propunerea legislativă vizează modificarea Statutului deputaților și al senatorilor, în sensul introducerii prevederii că sancțiunea pentru astfel de derapaje să fie sancționată cu „reținerea din indemnizația lunară brută a deputatului sau a senatorului a unei sume reprezentând diferența dintre aceasta și valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de maxim trei luni”.







„Am văzut zilele trecute cum acționează extremiștii în Parlament. Am văzut înjurături și jigniri care nu își au locul niciunde, cu atât mai puțin în clădirea Parlamentului. Știu că acești indivizi nu se vor opri aici și, de aceea, este nevoie de noi sancțiuni. Nu putem tolera comportamentul de maidan afișat zilele trecute. Iar social-democrații, dacă vor să dovedească că s-au rupt de mesajele lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu și Serban Nicolae, trebuie să înceteze orice colaborare cu extremiștii din AUR. Am văzut până acum o alianță strânsă între PSD-AUR în Parlament, însă, ca în orice stat civilizat, astfel de partide trebuie izolate, nu încurajate”, a declarat Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaților.