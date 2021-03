​​VIDEO Doi parlamentari la un pas de bătaie pe holul Parlamentului / Dan Tănasă de la AUR îi insultă pe deputații USR: Mă păduche! Ești zero barat

Deputatul AUR Dan Tănasă şi un deputat USR-PLUS au fost la un pas să se ia bătaie pe holurile Parlamentului după ședința de plen în care s-a votat desființarea secției speciale. Tănasă a devenit agresiv și l-a îmbrâncit pe un deputat USR după un schimb de replici care a degenerat în insulte.





Incidentul a avut loc după ședința de plen din Camera Deputaților după declarațiile liderilor USR Dan Barna și Stelian Ion. Deputații AUR au boicotat conferința USR făcând zgomot .











Dan Tănasă către deputatul USR Silviu Dehelean: „Ce mă, păduche, cum adică vii tu să mă ameninți pe mine, că ce, nu înțeleg! Bă, dispari mă de aici, tu auzi ce îți spun? Dispari mă de aici. E un păcălici! Băi, îți ordon să dispari din fața mea, tu nu auzi ce îți zic? Nu mai strica aerul aici, dispari! Îți ordon să faci pași înainte!”





Video Sursa Zilei.ro







Tănasă către Ionuț Moșteanu: „Ești un zero barat. Ești un zero barat. Am acasă Moșteanule, șosete găurite care-s mai valoroase decât tine. N-ai făcut absolut nimic în viața ta și te-ai trezit deputat. Nu mai vorbi tu de George Simion. Tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum!”





Deputații USR au renunțat la a mai dialoga cu Dan Tănasă și au părăsit zona în care se aflau parlamentarii AUR.











Deputații Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean au intrat în polemică cu deputații AUR iar dialogul a degenerat.