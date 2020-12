Dominic Fritz, despre 2020: Am câștigat primăria, am învățat să fac sarmale

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune că în 2020 a învățat să facă sarmale, a câștigat primăria și a negociat un guvern: „Dar totuși, hai odată 2021”.

Născut în Germania, Dominic Fritz a câștigat în acest an alegerile pentru Primăria Timișoarei în fața lui Nicolae Robu. Acesta este unul dintre lucrurile cu care se mîndrește în 2020, după cum spune într-o postare publicată joi pe Facebook.

„Gata, închid și eu biroul. Și anul. Am învățat să fac sarmale, am două nepoate nou-născute, am câștigat primăria împreună, am gestionat o pandemie, am început să facem ordine, am negociat un guvern, am găsit oameni incredibil de faini care s-au alăturat proiectului nostru”, a scris Fritz pe rețeaua de socializare.

Cu toate acestea, el este nerăbdător să înceapă 2021.

„2020, ne-ai bulversat viața, dar ne-ai readus și dulcea, exasperanta, obositoarea, energizanta șansă a unui nou început. Te las cu un mare sentiment de recunoștință. Dar totuși - hai odată 2021. La mulți ani!”, și-a încheiat mesajul noul primar al Timișoarei, potrivit Mediafax.