Orban nu se simte vizat de avertismentul Patriarhului Daniel: Nu știu la ce s-a referit

​Premierul Ludovic Orban susține că nu se simte vizat de declarațiile Patriarhului Daniel care a transmis un avertisment public după restricțiile la pelerinajul la moaștele Sf. Dimitrie, susținând că și comuniștii l-au interzis și regimul a căzut peste câteva luni.„Eu am stabilit niște reguli de protecție sanitară care să permită reducerea riscului de răspândire a virusului odată cu aceste sărbători religioase. Declarația nu consider că mă privește pentru că eu nu am interzis ca oamenii să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie. Nu știu la ce s-a referit Patriarhul. Personal, nu mă simt vizat de declarația aceasta”, a declarat Orban într-un interviu acordat Europei Libere. Patriarhul Daniel a spus, marţi, în predica ținută în fața celor câteva sute de credincioşi prezenţi la Catedrala Patriarhală de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, că "Dumnezeu nu se lasă batjocorit". El a vorbit despre "minunile Sfântului Dimitrie", iar în acest context a spus că în toamna anului 1989, la Hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, autorităţile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaşte, motivând că în aceeaşi zi, în clădirea de alături, unde era sediul Marii Adunări Naţionale, ar avea loc o şedinţă importantă. "Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut", a spus Patriarhul Daniel.