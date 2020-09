Nicușor Dan adaugă alte nume pe „harta cumetriilor” de la Primăria Capitalei / Gabriela Firea: Ne vedem la Tribunal

În replică, Gabriela Firea spune că dezvăluirile lui Nicușor Dan reprezintă „o campanie bazată pe fake news”.

Lista prezentată de Nicușor Dan:

1. Marius Coajă - consilier pentru infrastructură al Primarului General. Este director adjunct al administrației pentru consolidări și, susține Nicușor Dan, a fost condamnat cu suspendare pentru furt.

2. Mirela Ercuță - directoarea direcției de relații publice din primărie. Nicușor Dan susține că fost condamnată pentru evaziune fiscală și a fost angajată în mandatul lui Sorin Oprescu. În anul 2019, Agenția Națională pentru Funcționari Publici a înaintat o adresă către Primăria Capitalei, în care a spus că această doamnă, prin faptul că este condamnată penal, nu mai poate să ocupe funcția de director în Primărie și cu toate acestea continuă să ocupe această funcție.

3. Ștefan Dumitrașcu, arhitectul șef al Capitalei. Potrivit lui Dan, DNA a constatat, în urma unei expertize, că în urma unor autorizații ilegale pentru imobilul din Calea Dudești, nr 94, folosul necuvenit a fost de 600.000 de euro. El a fost adus de către Gabriela Firea, arhitect șef al Primăriei Capitalei.

4. Dumitru Catană conduce corpul de control, a fost coleg și este prieten cu Florentin Pandele. Ocupă această funcție începând cu anul 2017.

5. Tania Haritonivici este directorul adjunct al Radet, actualmente director general al Energetica Servicii.

6. Adrian Corbu este director general al companiei de consolidări și vine pe această poziție direct din Voluntari.

7. Alina Nicoleta Barbința vine dintr-o companie a Primăriei Voluntari și a fost instalată, direct, director general în compania municipală de protecție civilă și voluntariat.

8. Mihaela Oana Barbu vine de asemenea, dintr-o companie a orașului Voluntari și a fost instalată, direct, director general al companiei municipală imobiliară București.

9. Milner Eduard Răducanu vine dintr-o companie a orașului Voluntari și a ajuns, direct, director general al companiei municipale eco-igienizare din București.

10. Corina Bogaciu este unul dintre cei mai tineri deputați din Camera Deputaților și este nepoata lui Florentin Pandele. Soțul său, Chinta Marinel Roberto, este director general, al companiei greencity din Voluntari.

11. Ștefan Văsâi fost șef al Poliției Locale, acum, director general în Primăria Capitalei pe administrativ, și-a angajat ginerele, la serviciul relații cu Diaspora, și soția, la direcția juridică, precum și o nepoată.

12. Ștefan Stroe conduce Asociația de Transport București – Ilfov. Este asociația care se ocupă de transport și coordonează STB cu societățile de transport ale localităților din jurul Bucureștiului. Și-a angajat în această asociație de transport, nepoata și pe cumnatul acesteia, Marian Mitroi.

13. Liviu Nedelcu este directorul adjunct al Poliției Locale a Municipiului București vine din Voluntari, unde s-a remarcat în campanii electorale pentru primarul PSD, actualmente independent, Florentin Pandele.

În replică, Gabriela Firea spune că dezvăluirile lui Nicușor Dan reprezintă „o campanie bazată pe fake news”.

„Dupa campania bazata doar pe fake-news, ne vom vedea la tribunal! Ca tot ii plac procesele! De aceasta data, va plati pentru elucubratiile inventate de consultanti si pe care si le-a asumat fara o minima verificare!

Sunt mentionati in asa-zisa mea “caracatita” oameni angajati pe vremea fostilor primari, persoane care nu mai lucreaza sau nu au lucrat niciodata in Primarie, rude imaginare etc. Pe principiul calomniaza, calomniaza ca tot ramane ceva.. Acesta este maretul proiect pentru noul Bucuresti! Zero competenta! 100% Fals!!”, a scris Firea pe Facebook.