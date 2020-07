Tăriceanu, către liberali: ”Măi, nemernicilor, găsiți bani pentru orice, doar pentru mărirea alocațiilor și a pensiilor nu?”

”Victorieeeeee, anunța pe 14 februarie 2019 tânărul parlamentar Robert Sighiartău, secretarul general al PNL. Victorieeeeee, am trecut în Parlamentul României o lege care va dubla alocațiile copiilor! Peste 4 milioane de copii vor beneficia de alocații mărite, motiv de bucurie și mândrie. Așa se bătea cu pumnul în piept tot PNL-ul! Ce a făcut atunci guvernul PSD-ALDE? Am amânat plata alocațiilor așa cum o face guvernul PNL? Am inventat motive ca să dăm doar 10-20% din dublare? Nu! Am înțeles mesajul și am găsit bani să dublăm alocațiile, așa cum s-a hotărât în Parlament”, a scris pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.El susține că Guvernul PNL trebuie să pună în aplicare o lege dată tot de Parlament, o lege pe care au votat-o și liberalii.”Președintele lor a promulgat-o: dublarea alocațiilor pentru copii! Îi vedeți cum își smulg părul din cap? Ați mai auzit atâta vaiet? De parcă ar da banii de la ei din buzunar! Motive și paramotive să justifice amânarea sau mărirea cu doar 10-20% a alocațiilor! Măi, nemernicilor, găsiți bani pentru orice, doar pentru mărirea alocațiilor și a pensiilor nu? Ați împrumutat peste 100 de miliarde de lei în 9 luni de când guvernați și nu am văzut vreun ban! Găsiți bani pentru rachete, găsiți bani pentru materiale sanitare supraevaluate, găsiți bani de cumpărat mass-media și doar pentru alocații și pensii nu mai găsiți? Scotociți-vă bine prin buzunare și găsiți sau, dacă nu, plecați, pentru că vor fi niște oameni sănătoși la cap în țara asta care să respecte o lege dată de Parlament”, a adăugat Tăriceanu.Potrivit legii votate de Parlament, alocațiile copiilor ar trebui dublate, iar punctul de pensie trebuie majorat cu 40% de la 1 septembrie.Tăriceanu pledează acum pentru majorări votate de Parlament, însă nu același lucru făcea pe vremea când era șef al liberalilor și premier în funcție. În 2008, când lumea întreagă se confrunta tot cu o gravă criză, deși una financiară, Tăriceanu avea un cu totul alt mesaj: ”Nu se poate!”."Mă simt obligat să vă spun câteva lucruri pentru că există o stare de emoţie, de incertitudine, care văd că afectează în aceste zile economia românească, care se transpune printr-o nervozitate la nivelul bursei, a cursului de schimb etc. Şi aceste lucruri sunt determinate de anumite gesturi sau decizii pe care Parlamentul le-a luat de curând. Binecunoscuta intenţie de a majora salariile în domeniul educaţiei cu 50%. Vreau să fiu foarte clar şi limpede pe acest subiect, împreună cu colegii mei din Guvern şi din PNL am discutat şi singura atitudine responsabilă este aceea de a spune clar, direct, în faţă: «Nu se poate!»", declara Călin Popescu Tăriceanu în 2008