Tăriceanu: ALDE nu poate vota moțiunea care să împiedice aplicarea alegerii primarilor în 2 tururi / Ciolacu: ALDE și PMP, vechile soluții imorale

„Nu, noi am spus că susținem alegerea primarilor în două tururi, am cerut-o. Deci nu pot să votez, partidul meu și cu mine, nu putem să votăm o moțiune care să împiedice trecerea la alegerea primarilor în două tururi. De aceea nu ne asociem acestei moțiuni de cenzură. Părerea mea este că, din calculele pe care le văd, moțiunea de cenzură are foarte multe șanse să treacă și alegerea primarilor în două tururi va rămâne numai un deziderat”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat joi seară la TVR 1 cum comentează faptul că Marcel Ciolacu a spus că ALDE reprezintă „soluția imorală” în contextul moțiunii, partid căruia îi e frică de alegerile anticipate.Chestionat de ce Executivul a ales varianta asumării responsabilității pe alegerea primarilor în două tururi și nu cea a OUG, liderul ALDE a spus că în a doua variantă Klaus Iohannis nu îl mai putea numi premier pe Ludovic Orban.„Foarte simplu. Vor să provoace. PNL nu avea interesul să provoace alegerile anticipate prin demisia Guvernului Orban, pentru că atunci președintele era obligat să numească un alt premier, din rândul membrilor Guvernului. Deci dl premier Orban ar fi trecut pe margine. Ca să evite această situație, au mers pe această formulă a asumării răspunderii, care are și avantajul că provoacă PSD la depunerea unei moțiuni de cenzură”, a explicat Tăriceanu.El a atras atenția că „Parlamentul este o instituție care nu e chiar așa de ușor de manevrat”.„Eu văd posibilitatea unor defecțiuni și într-o parte și într-alta. La PNL eu văd parlamentari care nu sunt încântați cu ideea alegerilor anticipate”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.„Nu ne e teamă nici de anticipate, nici de alegerea primarilor în două tururi”, a adăugat Ciolacu, la TVR 1.Executivul a luat decizia, în ședința de guvern de joi, de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi , a anunțat premierul Ludovic Orban. PSD va depune moțiune de cenzură din cauza acestei acțiuni a Guvernului, demersul fiind susținut și de UDMR