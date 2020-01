Guvernul își asumă răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Orban: E vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus unu din cetățeni, pentru a avea legitimitate

„După cum bine știți PNL susține alegerea primarilor cu 50%+1 din voturi. În urmă cu câțiva ani de zile am inițiat un proiect de lege de îmbunătățire a modalității de alegere a primarilor. Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar la o defuncță comisie de cod electoral pentru a împiedica introducerea în plen și adoptarea în Camera Deputaților. Ca tare, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața parlamentului”, a declarat Orban.„E vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus unu din cetățeni, pentru a avea legitimitate”, a adăugat Orban precizând că a luat decizia asumării răspunderii pentru că nu mai este nicio șansă ca proiectul de lege să treacă de Parlament.Întrebat dacă este vorba despre o ordonanță de urgență, șeful statului a spus că Guvernul este cel care va face publică varianta la care va recurge. "În foarte scurt timp Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi", a afirmat Iohannis.Întrebat dacă s-a discutat despre adoptarea unei ordonanțe de urgență a Cabinetului Orban pentru alegerea primarilor în două tururi, Iohannis a răspuns: "Veți primi de la guvern variantele pe care le va promova".