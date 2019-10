Orban cu Iohannis validează azi lista miniștrilor din guvernul PNL. Numele care intră în runda finală

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a anunțat încă de lunea trecută că deputaţii grupului său vor susţine un Guvern PNL. Pambuccian a spus că garantează pentru toate cele 17 voturi din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.





Premierul desemnat a încheiat miercuri negocierile cu partidele pentru susținerea guvernului PNL, dintre acestea Pro România asumându-și public că nu va vota noul cabinet.În acest moment, liberalii mai au nevoie de nouă voturi pentru a putea ajunge la cele 233 necesare învestiturii în Parlament. Conform ultimelor calcule, Ludovic Orban se bazează pe 224 de voturi negociate. PNL are 97 de parlamentari, UDMR - 30, USR - 39 (un absent nemotivat), ALDE - 24, PMP - 18 și Minorități - 16 (un absent).Ludovic Orban a declarat că a demarat negocierile cu alți 25 de parlamentari.„Am încredere că, aşa cum au existat 238 de parlamentari care au înţeles necesitatea de a pune punct guvernării PSD, se vor găsi un număr suficient de parlamentari, minim 233, care să înţeleagă că este vital pentru România să aibă un guvern legitim", a spus Orban.„Din punctul meu de vedere, prima zi când Birourile Permanente se pot reuni va fi luni, și atunci lunea viitoare Birourile Permanente vor stabili un calendar. Cred că ar fi foarte bine să fie niște audieri serioase, să vedem și programul de guvernare, să vedem și competența viitorilor miniștri. Cred că miercuri, joi, săptămâna viitoare, vor putea fi audierile și săptămâna cealaltă, undeva 4-5-6 (noiembrie - n.r.), să fie un vot asupra guvernului", a declarat, miercuri, vicepreședintele PSD al Camerei Deputaților, Florin Iordache.1.2.anterior pe listă fusese introdul Laurențiu Leoreanu)3.4.(pe listă figurau anterior și Lucian Heiuș și Bogdan Iulian Huțucă)5.(pe lista inițială figura și Ion Ștefan)6.(pe listă figura inițial și Robert Sighiartău)7.(pe listă figura și Ioan Cupșa)8.(pe listă figurau anterior și Emil Dumitru și Nicolae Giugea)9.10.(se comasează Ministerul Apelor și Pădurilor) -11.(se comasează Ministerul Cercetării) -12.șef Agenția Dezvoltare Regională Vest) sau Marcel Bolos (șef Agenția Dezvoltare Regională Nord Vest13.14.(se comasează Ministerul Comunicațiilor) -15.16.(s-a renunțat la varianta Horațiu Suciu după discuțiile cu USR)Șeful cancelariei primului ministru va fi Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al partidului, iar pentru SGG este luat în calcul Gabriel Andronache.„Sunt la al patrulea mandat, nu am votat decât guvern despre care am avut toate datele că pot să reușească. Știți că nu am susținut nici Guvernul Cioloș. Nu vom vota acest Guvern al domnului Orban, PNL și probabil că și de data asta vom avea dreptate”, a declarat Victor Ponta, după discuția finală cu liderul PNL. Dan Barna a anunțat marți că a ajuns, la finalul negocierilor cu premierul desemnat Ludovic Orban, la un acord cu PNL și ”suntem foarte aproape de susținerea noului guvern”. Călin Popescu-Tăriceanu a spus marți că a ajuns la un acord cu PNL pentru a vota în favoarea Guvernului Orban, fiind acceptate toate cele 12 condiții formulate de ALDE, printre care și înființarea unui fond de investiții. Președintele PMP, Eugen Tomac, a ieșit supărat de la întâlnirea de doar un minut cu premierul desemnat Ludovic Orban care i-a transmis că va prezenta un guvern monocolor, deși, susține Tomac, săptămâna trecută, partidul său avea promisiunea că va face parte din executiv. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după întrevederea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că sunt șanse serioase ca Guvernul să treacă în săptămânile care urmează și a anunțat că formațiunea pe care o conduce va lua o decizie în privința susținerii noului Executiv numai după ce vor fi depuse programul de guvernare și lista cu propunerile de miniștri.