Tăriceanu, după întâlnirea cu Iohannis: ALDE nu va vota noul Guvern dacă PMP va face parte din el

PNL a stabilit, încă de anul trecut în forurile statutare, că Ludovic Orban să fie propunerea de prim-ministru.





„O discuție prealabilă anunțului pe care președintele urmează să îl facă mâine (marți -n.r.) în legătură cu premierul desemnat. Sigur că e firesc ca președintele, în calitatea pe care o are și în prerogativele constituționale pe care le cunoaștem, să facă aceste consultări pentru a vedea dacă propunerea pe care dorește să o facă întrunește în final suportul necesar, majoritatea, mai bine spus, necesară pentru a primi votul de învestitură, mă refer la premier, împreună cu echipa lui și programul de guvernare aferent”, a afirmat Tăriceanu luni seară, la Digi 24, întrebat despre consultările pe care le-a avut cu Klaus Iohannis la Cotroceni, scrie Mediafax.Chestionat dacă i-a transmis șefului statului care sunt condițiile ca ALDE să susțină noul Guvern, Tăriceanu a spus că parlamentarii formațiunii nu ar vota un Executiv din care să facă parte PMP al lui „Petrov, informatorul Securității”.„Președintele știe, pentru că am avut consultări săptămâna trecută, și am spus că avem disponibilitatea de a susține un guvern monocolor PNL. Urmează ca lucrurile concrete să le discutăm cu premierul desemnat, pentru că el vine în fața Parlamentului și cere votul. Deci cu el vom discuta hai să spunem condițiile care ne vor permite să dăm votul. Vreau să fiu foarte clar - nu suntem în situația de a da un vot necondiționat. Nu cred că putem de exemplu vota un Guvern care să îl aibă pe Petrov, informatorul Securității, mă refer la Băsescu, pentru că noi credem că rolul lui Băsescu e oriunde, dar nu la guvernare. Am văzut în ultimele zile chiar și intenția celor de la partidul lui Băsescu să intre la guvernare. V-am dat un exemplu de gen de condiții pe care le vom discuta cu prim-ministrul desemnat”, a explicat Tăriceanu.El a adăugat că „nu e obligatoriu să fie un guvern monocolor PNL, cred că asta ar fi cea mai bună formulă. Nu pot să pun condiția să fie așa. Un lucru nenegociabil este cu Băsescu informatorul Securității”.Chestionat dacă un guvern PNL-USR ar fi o variantă, liderul ALDE a replicat: „Trebuie să vină premierul desemnat și să ne spună ce configurație vrea să facă în viitorul guvern, care e structura politică, monocolor sau nu, după aceea care e structura echipei și sigur programul de guvernare, nu în ultimul rând. Așa este normal să avem o discuție cu premierul desemnat. Cred că în săptămâna aceasta e prea devreme să fie votul în plen. O astfel de negoicire cu partidele care ar fi dipuse să susțină guvernul nu se poate pune pe repede înainte. La noi termenul constituțional este extrem de strâns, 10 zile, și nu cred că are rost să îl strângem și mai mult”.Întrebat dacă i-a lăsat impresia Klaus Iohannis că Ludovic Orban are șanse mari să strângă majoritatea parlamentară necesară, Călin Popescu Tăriceanu a spus: „Discuțiile pe care le-am avut nu sunt publice și nu cred că e corect să fac eu aprecieri, mai ales că am discuta pe baza de impresii și nu vreau să fac impresii discuții. Nu știu dacă are Orban majoritate, pentru că nu știu conținutul discuțiilor între Victor Ponta și Klaus Iohannis. Nu știu USR ce va hotărî, pentru că am înțeles că sunt în chinurile facerii acum. De asemenea, mai este și UDMR”.Klaus Iohannis a avut luni consultări, în format restrâns, cu partidele parlamentare. Liberalii și cei de la USR vor merge, marți, la discuții cu șeful statului. Urmează ca tot marți președintele Iohannis să anunțe noul premier desemnat.