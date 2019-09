Biroul Electoral Central a respins înregistrarea candidaturii lui Viorel Cataramă la prezidențiale / Ar fi depus peste 94.000 de semnături false

Biroul Electoral Central a decis respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral ale lui Viorel Cataramă la alegerile prezidențiale, informează Mediafax. Instituția precizează că peste 94.000 de semnături depuse au fost anulate, deoarece prezentau elemente de similitudine evidente.

„În ședința din data de 20 septembrie 2019, Biroul Electoral Central a adoptat Decizia nr. 10/D/20.09.2019 privind respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral ale domnului Viorel Cataramă pentru alegerea președintelui României din anul 2019”, se arată într-un comunicat de presă transmis de BEC.Instituția motivează respingerea înregistrării candidaturii lui Viorel Cataramă la alegerile prezidențiale pe motiv că peste 94.000 de semnături depuse de liderul partidului Dreapta Liberală seamănă, astfel nu au putut fi validate.„În ceea ce privește condiția referitoare la numărul susținătorilor prevăzut de art. 27 alin 2 litera c din Legea nr. 370/2004, în urma verificării listelor de susținători efectuată de Biroul Electoral Central, cu sprijinul aparatului tehnic auxiliar al acestuia, s-a constatat că 94.170 de semnături, din totalul de 230.341, prezentate ca aparținând unor persoane diferite, prezintă elemente de similitudine evidente, care înlătură prezumția simplă de validitate a acestora. Față de cele prezentate, rezultă că numărul de semnături neafectate de vicii de fond și de formă este mai mic decât numărul de 200.000, prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, pentru o susținere valabilă a candidaturii. Ca atare, nu este îndeplinită condiția legală prevăzută de art.4 alin 2 și art 27 alin 2 litera c din Legea nr. 370/2004 referitoare la depunerea și înregistrarea candidaturii”, mai transmite BEC.Totodată, BEC a anulat și semnul electoral înregistrat de Cataramă.„Se reține că semnul electoral poate fi atribuit exclusiv unui candidat, astfel încât respingerea înregistrării candidaturii atrage în consecință și respingerea înregistrării semnului electoral”, se mai arată în motivare.Viorel Cataramă a fost primul politician care și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, ajungând la sediul BEC miercuri, cu peste 230.000 de semnături.Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.