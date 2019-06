Inițiativa Fără penali in funcții publice intră în dezbatere parlamentară după aproape 9 luni de așteptare

Fara penali in functii publice

Deputatul USR adaugă că "Sperăm ca membrii Comisiei juridice să voteze un raport de adoptare, astfel încât să mai facem un pas spre modificarea Constituției în așa fel încât persoanele condamnate penal definitiv, la pedeapsa închisorii, pentru fapte săvârșite cu intenție, să nu mai poată ocupa funcțiile de președinte al României, de deputat sau senator și nici funcții în administrația publica locală, până la intervenirea unei situații care să înlăture consecințele condamnării."

"Fără penali in funcții publice", depusă la Parlament în septembrie anul trecut



"După solicitările pe care le-am făcut atât in Biroul permanent al Camerei Deputatilor cât și in Comisia juridică, după insistențele colegilor mei, parlamentari și membri USR, dar mai ales în urma votului vostru și a mobilizării senzaționale din 26 mai, inițiativa cetățenească Fără penali in funcții publice iese de la sertar și intră în sfârșit în dezbatere parlamentară si a fost inclusă pe Ordinea de zi a Comisiei juridice de marți, 11 Iunie, de la ora 16.00. Ne îndreptăm așadar spre primul vot în Parlament în legătură cu ideea pentru care peste 1.000.000 dintre voi ați semnat și care a jucat un rol foarte important în cele peste 2.000.000 de voturi pe care le-am obținut în alegerile europarlamentare", a anunțat Silviu Dehelean.Pe 20 septembrie 2018, USR a depus la Parlament o primă tranșă de 335.000 de semnături pentru inițiativa cetățenească Fără Penali, iar pe 21 septembrie a fost depusă și cea de-a doua tranșă, cu 446.000 de semnături. În 25 octombrie, USR a depus la CCR inițiativa "Fără penalii în funcții publice", cu 850.000 de semnături.Judecătorii CCR au stabilit, pe 9 aprilie anul acesta, cu unanimitate de voturi, că iniţiativa legislativă de revizuire a Legii fundamentale, care aparţine USR, "Fără penali în funcţii publice", respectă prevederile constituționale.Potrivit Constituției, propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.