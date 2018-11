Liviu Dragnea, ironic, despre relația cu șeful SIE: Excepțională. Nu am vorbit deloc / N-am avut onoarea să fiu invitat la ziua lui, nu cred că mă calific

Fostul lider al PNL Alina Gorghiu a confirmat miercuri că a participat marți seara la ziua onomastică a directorului SIE, Gabriel Vlase. Ea a refuzat să ofere mai multe detalii cu privire la participanți.

Și fostul premier Mihai Tudose a confirmat că a participat la ziua lui Gabriel Vlase, dar a refuzat să ofere alte detalii.









„Eu nu am avut onoarea să fiu invitat la acel eveniment, nu cred că mă calific să fiu invitat de dl Gabriel Vlase, pentru că am înțeles că a fost o întâlnire foarte privată. Nu sunt în cercul dumnealui de apropiați”, a răspuns ironic Liviu Dragnea, întrebat de jurnaliști dacă a fost la ziua șefului SIE, Gabriel Vlase.Întrebat despre relația sa cu Vlase, fost vicepreședinte PSD, Dragnea a spus: „Excepțională. Nu am vorbit deloc. Nemaiavând legătură Parlamentul cu SIE și nemaifiind membru de partid directorul SIE, nu prea mai avem subiecte comune de discuție”.Liderul PSD a mai spus că, dacă la ziua șefului SIE s-a discutat despre moțiunea de cenzură a opoziției, atunci participanții și-au pierdut timpul.„Nu i-am întrebat (pe Marcel Ciolacu și Mihai Tudose - n.r.) ce au discutat. Sincer, nu am fost acolo și nici nu am surse la SIE. Deci habar nu am ce au discutat. Dacă au discutat subiectele acestea, înseamnă că au pierdut timpul”, a spus Dragnea.Liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri, la Parlament, că a participat marți seară „la o petrecere privată”, fiind invitat în urmă cu o săptămână urmă de directorul SIE, Gabriel Vlase. Ciolacu a adăugat că nu s-a discutat nici despre politică, nici despre „povestea valizelor”.„Nu s-a vorbit de politică. Nu s-a vorbit de valize. Suntem vechi prieteni, vechi colegi. Ne-am văzut ca la orice zi normală.”, a declarat Marcel Ciolacu, fiind întrebat dacă la întâlnirea de marți seară s-a discutat atât despre povestea valizelor, cât și despre demiterea Guvernului.