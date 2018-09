Daniel Funeriu: „PNL a devenit partidul-moluscă”

„​Auuud? PNL şi-a anunțat poziția clară pe referendum? Dar pe legea cu gazele României? Dar pe educație? Sănătate, ceva? Am auzit că în schimb fac şedințe de partid în biserici după ce s-au săturat să-şi bage cuțitele în spate unii altora. PNL a devenit partidul-moluscă - un enorm sistem digestiv- care nu are coloană vertebrală pe niciun subiect, şi ai cărui membri "grei" se retrag, strategic, în confortabila cochilie a Parlamentul European. Şi "selecția" pentru PE va fi o lungă jmekereală politică, singurul care are a face cu PE în ecuație fiind Mureşan. Unde e nervul de pe vremurile bune ale PLD şi PDL? Unde e cutezanța organizațiilor de tineret de pe vremuri, care în precampanie nu lăsau o casă nevizitată? Unde sunt dezbaterile de idei ale profesorului Stoica şi oamenii valoroşi din alte domenii? În loc, tineri bosumflați - inculți misecuvinişti experți în aranjamente- care insultă generații întregi, nişte fonfi pe post de "ideologi" care se screm sa împace pesedismul lor comportamental cu teoriile conservatoare sau liberale, comunicatori cu idei sterpe şi realizări profesionale zero”, a scris Funeriu pe Facebook.