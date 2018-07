Claudiu Manda: Nu a fost cvorum pentru şedinţa conducerii Senatului. Ordonanţele de urgenţă nu sunt afectate

"Ne-am întâlnit astăzi în şedinţă a Biroului permanent al Senatului. Astăzi este ultima zi în care suntem în sesiune extraordinară, deci se presupune că toţi colegii senatori ar fi trebuit să fie în activitate în circumscripţii sau în comisii. Senatul a fost sesizat cu ordonanţe de urgenţă date în şedinţa de Guvern de joia trecută, de marţi şi de astăzi şi era obligaţia Biroului permanent să constate şi să le repartizeze către comisii. Din păcate, nu a fost cvorum, au fost şase colegi din cei 13. Nu am putut ţine şedinţa, motiv pentru care o să existe în viitor o altă şedinţă care să repartizeze ordonanţele de urgenţă. Au mai fost pe ordinea de zi, sigur, dacă nu s-a ţinut şedinţa, nu s-a adoptat nimic, nişte chestiuni tehnice pe care nu am reuşit să le parcurgem", a declarat Manda.Potrivit acestuia, ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern nu sunt afectate, fiind în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial şi cu depunerea lor la prima cameră legislativă sesizată. "Eu mi-am îndeplinit procedura constituţională de a convoca Biroul permanent. Sigur că ordonanţele sunt în vigoare, nu sunt chestiuni controversate de niciun fel, dar era obligaţia Senatului să ia act de aceste ordonanţe, să le distribuim către comisii. (...) Ordonanţele nu sunt afectate", a explicat Manda.El a precizat că nu se prelungeşte sesiunea extraordinară."Nu se prelungeşte sesiunea extraordinară, nu am avut cvorum, nu am decis, nu era pe ordinea de zi o astfel de propunere de prelungire a sesiunii extraordinare. Nu este cazul", a adăugat Claudiu Manda.Întrebat de ce a fost nevoie de o şedinţă a Biroului permanent acum, Manda a răspuns: "Tocmai pentru că toate ordonanţele cu care am fost sesizaţi, ordonanţele de urgenţă, ar fi trebuit să fie distribuite către comisii, care să le ia în discuţie".El a informat că urmează să fie convocat un nou Birou permanent pentru repartizarea la comisii a acestor ordonanţe de urgenţă."Preşedintele Senatului poate să convoace un nou Birou permanent. Repartizarea ordonanţelor va fi pe ordinea de zi a unei noi şedinţe a Biroului permanent. (...) Eu mi-am dus la bun sfârşit atribuţiile pe care le am în acest moment, rămâne să vedem dacă, săptămâna viitoare sau atunci când se va întoarce, domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu va decide să convoace şedinţa Biroului permanent, o să o facem", a adăugat Manda.