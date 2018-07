Varujan Vosganian (ALDE): Nu se va da mâine o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere / Noi nu am fost printre promotorii unei astfel de inițiative

Purtătorul de cuvânt ALDE, Varujan Vosganian, a declarat luni că nu se va da o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea și că în interiorul Coaliției nu a avut loc o astfel de discuție. Explicațiile lui Vosganian vin în contextul în care, luni, a avut loc o serie de întâlniri între membrii Coaliției, iar în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Guvernul ar intenționa să adopte o ordonanță de urgență pentru grațiere și amnistie în ședința de marți.

"În discuțiile de azi din Biroul Permanent am fost întrebați și vă răspund și dvs ce le-am spus colegilor: în ședința de mâine nu este programată o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea și în nicio ședință de Guvern din această săptămână nu este programată. (...) Pentru un astfel de act normativ trebuie să vedem exact ce cuprinde, despre oportunitatea politică noi nu am avut o discuție cu PSD și în orice caz noi nu am fost printre promotorii unei astfel de inițiative", a subliniat Varujan Vosganian la finalul ședinței conducerii ALDE.







Explicațiile deputatului ALDE vin în contextul în care, luni, a avut loc o serie de întâlniri între membrii Coaliției, iar la final aceștia au refuzat să facă declarații. Călin Popescu Tăriceanu împreună cu secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu, s-au întânit de dimineață cu șiderul PSD, Liviu Dragnea, și secretarul general al social-democraților, Marian Neacșu. Totodată, ministrul Justiției, Tudorel Toader l-a vizitat pe președintele Senatului în biroul acestuia.







De asemenea, în spațiul public au apărut la finalul săptămânii trecute informații potrivit cărora Guvernul ar intenționa să adopte o ordonanță de urgență pentru grațiere și amnistie în ședința de marți.





Deputatul ALDE Varujan Vosganian a mai spus că au existat neînțelegeri în interiorul Coaliției în privința adoptării legii Offshore. "Eu cred că propunerea care a fost făcută şi care a fost adoptată în comisie a fost o propunere care pe noi, care eram membrii ai comisiilor reunite din partea ALDE, ne-a pus într-o situaţie delicată. Eu cred că pentru o mai bună acuratețe a procedurii legislative e nevoie de discuţii prealabile", a precizat Vosganian.





