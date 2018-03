​VIDEO UPDATE Senatorii PSD au lipsit de la ședinta comisiei economice la care a participat Mugur Isărescu, alături de tot board-ul BNR/ Cîțu (PNL): "Au boicotat ședința, deși îl cheamă tot timpul. Guvernatorul a fost surprins"

Vezi mai jos imagini de la debutul ședinței:

Pe lângă cei 5 senatori PSD, au mai lipsit și senatorul UDMR, Antal Istvan, sentorul USR Silvia Dinică și senatorul PNL Romulus Bulacu. Vezi aici componența

În deschiderea ședinței, Cîțu - devenit președinte în locul lui Zamfir - a semnalat faptul că cei de la PSD nu au venit, adăugând că aceșia totuși urmăresc transmisiunile din comisie.Liderul grupul senatorial PSD, Șerban Nicolae, a declarat pentru HotNews.ro că nu a fost vorba de un boicot, ci toți senatorii partidului se află joi în Dâmbovița, la o acțiune comună, iar Cîțu știa dinaintea ședinței că senatorii PSD din comisie nu vor putea fi prezenți.Nicolae a adăugat că mai potrivit ar fi fost ca guvernatorul să fie invitat la comisia de buget, finanțe și activitate bancară, însă a spus că nu există un plan ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat.Cîţu a precizat la finalul ședinței că atât el, cât şi Mugur Isărescu au crezut că senatorii PSD vor fi prezenţi la şedinţa comisiei."A fost surprins că nu sunt aici, deşi ei tot îl cheamă tot timpul şi îi spun că se tot ascunde şi nu vrea să vorbească. Astăzi, când a venit cu toată echipa, nu erau de faţă, deci au boicotat comisia. A fost surprins. A crezut că vor fi aici şi vor pune întrebări. Aşa am crezut şi eu. I-am anunţat pe membrii comisiei şi ştiau de această şedinţă, am făcut invitaţia de aproape două săptămâni. Nu a fost un secret, a fost pe site. Ştiu că cei de la PSD, am înţeles, că s-au uitat online. Am înţeles că s-a uitat şi Liviu Dragnea", a afirmat Cîţu după întâlnire, potrivit Agerpres.Ședința comisiei a durat aproape două ore, iar tema a fost "Evoluția inflației și implicațiile pentru economia României".Amintim că liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat pe 20 februarie că îi va trimite o scrisoare guvernatorului BNR, întrucât are întrebări privind inflația. Cu o zi înainte, Eugen Teodorovici și Viorica Dancilă au spus că vor să dicute cu șeful Băncii Naționale pe această temă."E bine să întrebați și BNR", a răspuns Dragnea, întrebat dacă este îngrijorat despre faptul că inflația a înregistrat nivelul de 4,3% în ianuarie. "Eu o să trimit o scrisoare domnului guvernator cu niște puncte de vedere adunate de la mai mulți specialiști și din partea mea. Și vreau să primesc niște răspunsuri. Nu vreau să discut acum pe genunchi pentru că e un subiect foarte important. Aș vrea să văd și care a fost implicarea BNR în asta pentru că este o chestiune foarte serioasă" a spus Dragnea atunci.Ulterior, el a declarat că scrisoarea a fos trimisă chiar în acea zi.