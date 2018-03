Caii și câinii de la Poliție, Jandarmerie și Armată ar putea să primească pensie - proiect de lege inițiat de Florin Cîțu

"Legea privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România" a fost înregistrată pe 20 martie la Senat, unde se afla in dezbatere publică. Camera Deputaților este for decizional.Sunt vizate animalele care aparțin Poliției, Jandarmeriei, MApN, SRI, Poliției de Frontieră Române, DIICOT, Direcției Generale a Vămilor.Conform legislației în vigoare, perioada de serviciu a acestor animale este de 8 – 10 ani, iar la momentul pensionării sunt eutanasiate sau ajung la adăposturi publice dacă nu sunt adoptate, scrie sursa citată.Potrivit inițiativei legislative, fiecare animal ieșit din activitate beneficiază de 300 de lei pe lună pentru îngrijire medicală. Suma poate fi decontată de către persoanele care au adoptat respectivele animale direct de la instituțiile unde acestea au activat.Calculele făcute de Cîțu arată ca anual ies din activitate circa 100 de câini și cai, iar suma necesară pentru îngrijirea lor ar fi sub 80 de mii de euro pe an."Ținând cont de activitatea extenuantă pe care o desfășoară animalele de serviciu aflate în slujba statului român, este în primul rând o datorie civică de a le asigura dreptul la viață și condițiile necesare de adăpost și hrană după împlinirea vârstei de pensionare", explică Florin Cîțu în expunerea de motive.